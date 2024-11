Addio vecchi backup: Apple fa pulizia su iCloud per i vecchi dispositivi

Molto presto i vecchi iPhone, iPad e iPod Touch non potranno più utilizzare i backup tramite iCloud, in seguito ad una nuova pulizia del sistema da parte di Apple. A partire dal mese di dicembre, infatti, i dispositivi che vorranno effettuare un backup nel cloud dovranno essere muniti almeno di iOS 9 o versioni superiori, con le precedenti edizioni del sistema operativo che potranno ricorrere soltanto ai backup in locale.

Per utilizzare il backup su iCloud sarà necessario iOS 9 o versioni superiori

Crediti: Apple

Apple ha annunciato che a partire dal 18 dicembre 2024, i dispositivi con iOS 5, iOS 6, iOS 7 e iOS 8 non potranno più effettuare il backup su iCloud, con i requisiti minimi che verranno innalzati per richiedere almeno iOS 9. In particolar modo, i vecchi dispositivi non solo non potranno creare nuovi backup sul cloud, ma non potranno neanche più accedere a quelli già effettuati e caricati su iCloud.

Non ci saranno invece problemi per le app e contenuti presenti su iPhone, iPad o iPod touch, che non verranno in alcun modo toccati. Per effettuare il backup del proprio dispositivo, tuttavia, da dicembre sarà necessario utilizzare un PC per effettuare una copia in locale. Per farlo potete seguire la procedura indicata da Apple direttamente sul sito del supporto ufficiale.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le