Apple si prepara per il chip M5: sarà prodotto da TSMC, ma non cambia l’architettura

Presentati lo scorso maggio a sorpresa con il lancio dei nuovi iPad Pro, i chip M4 di Apple sono arrivati soltanto recentemente a bordo di iMac, MacBook Pro e Mac Mini, ma sembra essere già arrivato il momento di iniziare a parlare della nuova generazione hardware di Cupertino. La compagnia guidata da Tim Cook, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe già chiuso l’accordo per la produzione del nuovo chip M5.

Apple Silicon M5 sarà a 3nm: niente salto di architettura il prossimo anno

Crediti: Apple

Secondo quanto riportato dal magazine coreano The Elec, Apple avrebbe trovato l’accordo con TSMC per la produzione dei chip M5 con un processo a 3nm. Niente salto di architettura, quindi, per la prossima generazione dei chip di Cupertino che manterranno probabilmente la medesima configurazione dei chip M4. La compagnia statunitense avrebbe deciso di ritardare il passaggio ai 2nm a causa dei costi fin troppo elevati per la produzione di questa tecnologia.

I chip M5 potrebbero debuttare nuovamente con gli iPad Pro di nuova generazione il prossimo maggio, per poi arrivare nelle varianti per PC tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Partendo dal presupposto che Apple mantenga la tradizionale programmazione di uscita, di seguito trovate una possibile timeline per il chip M5.

maggio 2025 : iPad Pro con M5

: iPad Pro con M5 ottobre/novembre 2025 : MacBook Pro con M5 e M5 Pro

: MacBook Pro con M5 e M5 Pro fine 2025 – primavera 2026: Apple Vision Pro 2 con M5

