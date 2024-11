Apple sviluppa un AdBlocker per Siri, ma non è quello che pensate!

Uno dei grandi problemi degli assistenti vocali è l’attivazione improvvisa quando la catch phrase viene pronunciata senza aver davvero intenzione di parlare con loro, come per esempio quando appaiono negli spot televisivi. Apple, però, sembra stia sviluppando un nuovo sistema che possa impedire ai suoi dispositivi di ascoltare la frase “Hey, Siri” quando viene pronunciata in contesti al di fuori di quelli dei comandi vocali.

Apple lavora ad un sistema per impedire ai dispositivi di ascoltare “Hey Siri” alla TV

Crediti: Apple

Gli esperti di 9to5mac, analizzando il codice sorgente di tvOS 18.2 Beta, hanno trovato traccia di una nuova funzione chiamata “AdBlocker” che sembra essere collegata proprio a Siri. No, non si tratta assolutamente di un nuovo sistema per bloccare la pubblicità online, ma di una tecnologia ereditata dall’app di Shazam (divenuta di proprietà di Apple ormai da diversi anni) che potrebbe aiutare l’assistente vocale a rispondere soltanto quando è davvero interpellata.

Il codice, infatti, scarica dai server di Apple un file di identificazione ed utilizza le API di Shazam per confrontarlo con l’audio appena ascoltato. Se quest’ultimo dovesse corrispondere ad una delle pubblicità mandate in onda dalla compagnia di Cupertino, allora il sistema disabiliterebbe automaticamente l’attivazione di Siri. L’AdBlock, quindi, in questo caso servirebbe a “bloccare” le pubblicità in TV e non quelle sul web.

Questa nuova tecnologia, per ora, è stata trovata soltanto in tvOS, quindi è possibile che Apple voglia implementarla prima su HomePod e soltanto in seguito su iPhone, iPad e Mac. Il nuovo tvOS 18.2, così come iOS 18.2, dovrebbe arrivare a dicembre e solo allora scopriremo se questa nuova funzionalità farà effettivamente parte del sistema operativo.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le