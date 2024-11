L’Antitrust USA contro Google: guai in vista per Android, Chrome dovrà essere venduto?

Dopo aver etichettato Google come “monopolista” nel settore dei motori di ricerca online, il Dipartimento di Giustizia statunitense sembra aver finalizzato le richieste per il giudice, che potrebbe applicare dei provvedimenti che stravolgerebbero l’azienda di Mountain View. Secondo quanto emerso in rete nelle ultime ore, Google potrebbe essere costretta a vendere una parte importante del proprio business, oltre a lasciare maggiore libertà alla piattaforma Android.

Google sta per essere stravolta: tutti i provvedimenti che potrebbero arrivare dalla sentenza antitrust

Secondo quanto riportato da Bloomberg, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) avrebbe finalizzato le richieste per il giudice, che potrebbero essere rese note ufficialmente a partire da mercoledì. La causa antitrust potrebbe portare a severi provvedimenti: il DOJ infatti sarebbe pronto a chiedere che Google venda la divisione Chrome e che i servizi e le app della compagnia vengano resi opzionali su Android.

Stando alle indiscrezioni, il Dipartimento era intenzionato a chiedere anche la vendita della divisione Android, ma il governo avrebbe deciso di optare per una misura più leggera che permetta agli sviluppatori di decidere quali applicazioni e servizi installare sul sistema operativo mobile, senza dover necessariamente installare l’intero bundle.

Per Google Chrome, invece, la situazione sembrerebbe essere più complicata: per il governo statunitense, infatti, il browser rappresenta una chiave d’accesso fondamentale per l’utilizzo di Google come motore di ricerca e di conseguenza una vendita potrebbe favorire il mercato offrendo maggiore scelta.

Nuovi dettagli sulla vicenda arriveranno quasi sicuramente entro questa settimana, mentre le parti saranno nuovamente ascoltate ad aprile 2025. Il giudizio finale, invece, è atteso ad agosto 2025, a seguito del quale ci saranno probabilmente i già annunciati ricorsi.

