Android 16 arriva in anticipo: leak svela la data esatta

Google sta lavorando ad Android 16 da tempo e durante le ultime ore sono spuntate fuori nuove indiscrezioni sulla possibile data di lancio. Secondo quanto riportato, la data ufficiale della nuova versione del sistema operativo del colosso di Mountain View sarebbe in anticipo rispetto al solito.

Android 16 arriverà nel secondo trimestre del 2025: ecco la possibile data di uscita

Crediti: Google, Canva

Per coloro che, dopo il lancio dell’ultima versione, attendono l’arrivo di Android 16, ci sono buone notizie. Secondo quanto riportato dalla fonte, sarebbe già possibile attribuire alla prossima release di casa Google una data esatta di lancio. Il periodo identificato sarebbe il secondo trimestre del 2025, mentre il giorno preciso dell’ufficialità dovrebbe essere il 3 giugno. Le informazioni trapelate in queste ore suggeriscono che in tale data Google non solo rilascerà l’Android Open Source Project (AOSP), ma inizierà anche a distribuire gli aggiornamenti Over-the-Air (OTA). Chiaramente la prima fase riguarderà esclusivamente i dispositivi Pixel compatibili.

Rispetto a quanto visto con l’ufficialità di Android 15, ci sarebbe dunque un anticipo. Tale scelta avrebbe un senso ben preciso: garantire che più smartphone vengano forniti al lancio già con Android 16. A trarne vantaggio su tutti, potrebbero essere proprio i prossimi Google Pixel 10, previsti per agosto 2025. In conclusione dunque, Big G anticiperebbe la distribuzione ufficiale del software di 2 o 3 mesi rispetto al solito, facilitando anche gli altri produttori nel rilascio delle loro UI basate proprio su Android 16.

