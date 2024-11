Usato garantito Amazon con EXTRA SCONTO -30%: occasioni d’oro per il Black Friday!

Il vero Black Friday 2024 è partito: il venerdì nero è finalmente arrivato e ovviamente tutti gli store che partecipano all’iniziativa hanno intensificato gli sconti. Nel caso di Amazon, a sorpresa è scattato il 30% di EXTRA SCONTO sui prodotti Seconda Mano: l’usato garantito dell’e-commerce diventa super vantaggioso, con offerte imperdibili!

Amazon Seconda Mano: EXTRA SCONTO -30% sui prodotti usati, con spedizione Prime e tantissimi vantaggi | Black Friday 2024

Dopo la promozione -20%, Amazon ha alzato il tiro annunciando un ulteriore ribasso per i prodotti di Seconda Mano: l’EXTRA SCONTO del 30% attivo su una vasta selezione di articoli e viene applicato direttamente al checkout. La promozione è attiva fino alle ore 23:59 del 2 dicembre, quindi termina in concomitanza della fine del Cyber Monday (l’ultimo giorno di offerte del Black Friday, come da tradizione). I prodotti Seconda Mano sono l’usato garantito di Amazon: si tratta di articoli di varia natura (tech e non solo), solitamente frutto di resi. Quanto vengono restituiti, gli acquisti degli utenti sono passati al vaglio da Amazon, classificati in base alle condizioni e rimessi in vendita a prezzo scontato. Quindi la selezione con EXTRA SCONTO -30% comprende prodotti già in offerta, a cui è possibile aggiungere un ulteriore ribasso! La spedizione Prime è sempre presente ed è possibile anche effettuare il reso, senza complicazioni.

Dai un’occhiata agli articoli in sconto su Amazon: inoltre l’iniziativa è valida anche per Amazon Spagna e Germania (basta semplicemente effettuare l’accesso ai rispettivi portali con il vostro solito account). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

