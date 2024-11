EXTRA SCONTO -20% sull’usato garantito Amazon: parte la promo Black Friday!

La Settimana del Black Friday 2024 è cominciata: si tratta del periodo promozionale di Amazon dedicato al celebre venerdì nero e, come da tradizione, c’è spazio anche per l’usato garantito! I prodotti Amazon Seconda Mano guadagnano un EXTRA SCONTO del 20%, con un risparmio assurdo: dai un’occhiata alla vasta selezione di articoli in promozione!

Amazon Seconda Mano: extra sconto -20% sull’usato garantito, in occasione del Black Friday 2024

Crediti: Canva

Se non sei abutiato agli acquisti su Amazon, allora questa è forse la prima volta che senti parlare della sezione Seconda Mano. In soldoni si tratta dell’usato garantito di Amazon, frutto dei resi degli utenti (che vengono riproposti in vendita dopo un accurato controllo, a prezzo minore). Questo vuol dire due cose importantissime, che è bene tenere a mente: per prima cosa tutti i prodotti sono garantiti da Amazon e si comportano come un qualsiasi articolo spedito con Prime (quindi potrete anche effettuare il reso). Altro dettaglio fondamentale, spesso dietro ad un prodotto valutato come in “Condizioni accettabili” può nascondersi un articolo praticamente nuovo o quasi pari al nuovo. Insomma, l’affare è dietro l’angolo con l’usato dell’e-commerce!

Fino alle ore 23:59 del 28 novembre 2024 è possibile ricevere un EXTRA SCONTO del 20% su una vasta selezione di prodotti Amazon Seconda Mano: questi sono già in offerta ad un prezzo ribassato, ma per tutto il periodo promozionale verrà applicato uno sconto aggiuntivo al momento del checkout! Dai un’occhiata agli articolo in sconto su Amazon: inoltre l’iniziativa è valida anche per Amazon Spagna e Germania (basta semplicemente effettuare l’accesso ai rispettivi portali con il vostro solito account). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

