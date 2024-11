Ti sei perso un episodio? Prime Video ti rimette in pari con l’AI

L’intelligenza artificiale permette di semplificare e velocizzare processi che altrimenti richiederebbero un continuo intervento umano, ma potrebbe sorprendervi quanto questo approccio possa essere applicato anche alla vita di tutti i giorni e all’intrattenimento. Sembra saperlo bene, invece, Amazon che in questi giorni ha presentato una nuova funzione per Prime Video che metterà l’AI al servizio degli utenti che amano guardare le serie tv.

Con X-Ray Recaps arrivano i riassunti con AI di stagioni ed episodi su Prime Video

Crediti: Amazon

Capita spesso che tra una stagione e l’altra di un serie tv possano passare diversi mesi, causando negli utenti una leggere amnesia su cosa sia effettivamente successo negli episodi precedenti. Amazon ha deciso di risolvere questo problema lanciato su Prime Video la nuova funzione X-Ray Recap, che creerà per gli utenti dei riassunti in modo automatico grazie all’AI.

X-Ray Recap è attualmente disponibile in beta su Prime Video negli Stati Uniti e permette agli utenti di sfruttare l’intelligenza artificiale per creare dei riepiloghi di episodi e stagioni delle serie TV originali di Amazon. Questo vuol dire, per esempio, che se non ricordate qualche dettaglio della prima stagione di Upload, ma volete subito iniziare a vedere la seconda, potrete chiedere all’AI di riepilogarvi tutti i fatti più interessanti avvenuti in precedenza, direttamente dalla Fire TV.

Entro la fine dell’anno saranno supportati anche altri dispositivi, ma per il momento non c’è ancora un possibile periodo di lancio per questa funzione in Europa o in Italia.

