Amazon è pronta a mostrare la sua nuova AI: il modello Olympus stupirà tutti

La sfida tra le grandi aziende tech per la migliore intelligenza artificiale sta entrando nel vivo con i principali competitor pronti a presentare le nuova AI di punta già nel mese di dicembre. Nella serrata battaglia tra OpenAI e Google sembra volersi infilare di prepotenza anche Amazon, che stando alle ultime indiscrezioni sarebbe ormai pronta a svelare al mondo la sua Olympus AI.

Olympus AI sta arrivando: sarà l’intelligenza artificiale di Amazon più avanzata

Crediti: Canva

Secondo quanto riportato da The Information, nel corso della conferenza AWS re:Invent della prossima settimana, Amazon potrebbe finalmente svelare al mondo Olympus AI: un nuovo modello di intelligenza artificiale in grado di analizzare immagini e video con precisione, identificando scene specifiche come per esempio un tiro a canestro che va a segno.

L’obiettivo di Amazon sarebbe quello di ridurre la dipendenza da Anthropic e dall’intelligenza artificiale di Claude, dopo aver effettuato investimenti di ben 8 miliardi di dollari nella startup per assicurarsi l’utilizzo della tecnologia nei propri prodotti. Olympus AI, quindi, potrebbe andare ad alimentare anche Rufus e la nuova versione di Alexa con intelligenza artificiale.

Non ci resta quindi che attendere la prossima settimana e scoprire se Amazon svelerà finalmente Olympus oppure se bisognerà aspettare ancora un po’ più di tempo.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le