Amazon anticipa il Black Friday: solo per oggi due Echo al prezzo di uno!

La settimana del Black Friday inizierà ufficialmente tra poco ora, ma Amazon ha deciso di stuzzicare la fame di offerte con una promozione che permetterà a tutti gli utenti di domotizzare la propria abitazione con due dispositivi Alexa al prezzo di uno. L’offerta su Echo Pop, Echo Dot ed Echo Show 5, però, sarà disponibile soltanto fino alle 17:00 di oggi, affrettatevi quindi se avete intenzione di acquistarli!

Echo Pop, Echo Dot ed Echo Show 5 costano la metà, ma soltanto fino alle 17:00!

Crediti: Amazon

Grazie alla nuova promozione di Amazon, gli utenti possono sfruttare soltanto oggi dei codici sconto per dimezzare essenzialmente il costo degli Echo con Alexa. I modelli in offerta sono tre: il piccolo Echo Pop, il sempreverde Echo Dot e il display intelligence Echo Show 5 per chi vuole fare il salto di qualità. I coupon che trovate qui sotto, però, sono validi soltanto fino alle 17.00 del 20 novembre: non c’è tempo da perdere, quindi, se siete interessati a questa promozione.

2 x Echo Dot al prezzo totale di 49.98€: ECHODOT

2 x Echo Pop al prezzo totale di 37.98€: ECHOPOP

2 x Echo Show 5 al prezzo totale di 127.98€: ECHOSHOW5

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Echo Pop | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Lavanda 54,99€ 37,00€ Compra Ora Amazon.it Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Blu notte 64,99€ 49,00€ Compra Ora Amazon.it Echo Show 5 (3ª generazione) | Schermo touch intelligente e compatto, con Alexa: controllo della Casa Intelligente e molto altro | Azzurro 109,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 20/11/2024 10:31

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le