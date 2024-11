Alexa con AI ancora in ritardo: il nuovo assistente di Amazon è fermo ai box

Se la rivoluzione dell’intelligenza artificiale ha visto tutte le grandi industrie tech proporre la propria tecnologia con AI sul mercato, c’è chi sta cercando ancora di trovare il bandolo della matassa. Se Google, Apple e OpenAI e tanti altri si sono già lanciati nella creazione di nuovi assistenti personali, Amazon sembrerebbe essere ancora in alto mare per la nuova versione di Alexa con AI, almeno stando alle ultime indiscrezioni.

La complessa tecnologia e problemi organizzativi continuano a tenere in stallo Alexa con AI

Crediti: Amazon

Secondo quanto riportato da Bloomberg, infatti, Amazon starebbe incontrando grandi difficoltà nella progettazione del modello di intelligenza artificiale che dovrebbe poi alimentare l’assistente vocale Alexa. Il debutto del nuovo servizio, che dovrebbe arrivare con un nuovo abbonamento, continua ad essere rimandato a causa della rigidità del sistema con cui è stato progettato in origine l’assistente.

Ma la tecnologia non sarebbe l’unico problema: la struttura organizzativa di Amazon e la competizione tra i vari team interni hanno portato ulteriori complicazioni allo sviluppo di un prodotto di suo già molto ostico. Tutte queste problematiche avrebbe portato Alexa con AI ad fornire risposte spesso errate oppure totalmente incoerenti con il contesto della conversazione.

L’AI generativa di Amazon, tuttavia, sta trovando spazio in tutto il mondo con Rufus: l’assistente per lo shopping che arriverà molto presto anche in Italia. Non possiamo far altro che Amazon riesca a risolvere i problemi e a rendere Alexa un assistente virtuale “davvero” intelligente.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le