YouTube si aggiorna con il timer per il sonno ed altre novità

YouTube ha annunciato in queste ultime ore che nelle prossime settimane verranno aggiunte alcune nuove funzionalità alla piattaforma. I miglioramenti in realtà andranno ad incidere sull’app, sul sito web, sulle TV e su YouTube Music già a partire da oggi, ma potrebbero non essere disponibili per tutti contemporaneamente.

YouTube si aggiorna: ecco il timer di spegnimento, nuovi controlli sulla velocità di riproduzione, un nuovo mini-player ma non solo

Crediti: YouTube

Tra i nuovi cambiamenti che arrivano sulla piattaforma video più famosa al mondo, ecco lo Sleep Timer o timer di spegnimento. Questa funzionalità a dire il vero è stata già testata dagli abbonati al servizio Premium (il cui prezzo è aumentato ultimamente) all’inizio di quest’anno ed ora YouTube ha annunciato la sua estensione a tutti gli utenti. Con questa soluzione si può impostare un timer per mettere automaticamente in pausa i video dopo un certo periodo di tempo, scegliendo dunque tra i vari intervalli offerti che sono di 10, 15, 20, 30, 45 minuti o 1 ora.

Coloro che amano poi velocizzare i video possono adesso avere modo di farlo con una maggiore precisione. In breve, se fino ad ora gli scaglioni di velocizzazione di un filmato erano di 0,25x, adesso si scende a 0,05x: invece di aumentare da 0,25x a 0,50x ad esempio, si potrà passare anche per 0,30x, 0,35x e così via, fino ad arrivare alla velocità massima che resta comunque di 2,0x. Per quanto concerne invece il mini-player della modalità Picture-In-Picture, ora c’è la possibilità sceglierne le dimensioni e di trascinarlo ovunque si desideri sulla schermata, esattamente come mostra l’immagine in alto.

Infine c’è da registrare anche un’altra aggiunta o meglio un miglioramento che riguarda le playlist. Gli utenti YouTube potranno presto invitare altre persone a creare una playlist condivisa utilizzando un apposito collegamento o un codice QR. Oltre ad aggiungere nuovi video, a breve i membri potranno anche votare i filmati caricati dagli altri. Inoltre, la piattaforma ha pensato anche a nuovi strumenti di personalizzazione per generare delle playlist sempre più affini ai propri gusti, peraltro con delle miniature in cui si potranno impostare anche le proprie foto come copertina.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le