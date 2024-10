Xiaomi Watch S4 ufficiale con HyperOS 2: si controlla con i gesti della mano

Il 2024 della casa di Lei Jun si è concluso in grande stile con il lancio delle serie Xiaomi 15 e Pad 7, insieme alla nuovissima Smart Band 9 Pro. Il cerchio si chiude con Xiaomi Watch S4, nuova incarnazione dell’indossabile con HyperOS: ecco tutti i dettagli su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita (per ora solo in Cina).

Xiaomi Watch S4: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Xiaomi

Similmente al predecessore Watch S3 (disponibile anche in Italia, qui trovate la nostra recensione), il nuovo orologio della casa cinese è dotato di un display circolare e di una ghiera sostituibile. Quest’ultimo elemento contribuisce a rendere più vario il design, dato che è possibile cambiare la ghiera a proprio piacimento, scegliendo tra varie proposte. Anche il cinturino è ampiamente personalizzabile, con colorazioni e materiali differenti. Lo schermo è un’unità AMOLED da 1,43″ con una luminosità tipica di 1.500 nit (il pannello è visibile in ogni occasione, anche sotto la luce intensa).

Crediti: Xiaomi

Tra le novità non può mancare HyperOS 2: Xiaomi ha aggiornato il suo software per telefoni e lo stesso vale anche per la versione dedicata ai dispositivi indossabili. L’interfaccia appare più fluida, ci sono interazioni con la domotica e l’auto e sono presente i nuovi controlli tramite gesti (anche schioccando le dita). C’è il supporto alle chiamate Bluetooth, è presente la connettività eSIM opzionale e non manca l’NFC (per i pagamenti e per trasformare l’orologio nella chiave dell’auto). Il dispositivo è dotato di GPS integrato (GNSS a doppia frequenza) e supporta oltre 150 modalità sportive; il nuovo algoritmo proprietario permette di monitorare con maggiore precisione la frequenza cardiaca e i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). In termini di autonomia si parla di circa 15 giorni di utilizzo, con una batteria da 486 mAh.

dimensioni di 47,3 x 47,3 x 12 mm per un peso di 44,5 grammi

display AMOLED da 1,43″ HD (466 x 466 pixel) con AOD e 326 PPI, 1.500 nit di luminosità (valore tipico), 2.200 nit (luminosità di picco)

da (466 x 466 pixel) con AOD e 326 PPI, 1.500 nit di luminosità (valore tipico), 2.200 nit (luminosità di picco) batteria da 486 mAh con ricarica magnetica (fino a 15 giorni di autonomia)

di autonomia) speaker e microfono integrati

/ MB di RAM

/ GB di ROM

impermeabilità fino a 5 ATM

supporto chiamate Bluetooth , sensore di luminosità, GPS , supporto eSIM opzionale

, sensore di luminosità, , supporto opzionale sensore PPG (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2 , sonno)

, sonno) oltre 150 modalità sportive

modalità sportive funzionalità smart home e auto

sistema operativo HyperOS 2

Crediti: Xiaomi

Il nuovo Xiaomi Watch S4 ha debuttato in Cina al prezzo di circa 129€ al cambio attuale (ossia 999 CNY); per quanto riguarda la versione LTE (con supporto eSIM), il prezzo sale a circa 155€, 1.199 CNY. Ricordiamo ancora una volta che il precedente Watch S3 è arrivato in Italia: probabilmente anche il successore farà capolino alle nostre latitudini, ma al momento non ci sono dettagli.

