Xiaomi Band 9 Pro si mostra per la prima volta (e c’è anche un nuovo colore)

Dopo il debutto della Band 9 standard è tempo di guardare anche alla versione premium. Come avvenuto anche nelle scorse due generazioni, ecco fare capolino Xiaomi Smart Band 9 Pro: una serie di immagini leak mostrano come cambierà il design e che cosa possiamo aspettarci dalla prossima incarnazione del fitness tracker.

Xiaomi Smart Band 9 Pro svelata: ecco come potrebbe essere il nuovo fitness tracker premium

Crediti: YTECHB

Similmente a quanto visto con le precedente Band 8 Pro, il nuovo modello presenta un formato differente dalla versione standard. Il classico design a capsula viene messo da parte in favore di uno stile più canonico, da smartwatch “normale”. Xiaomi Smart Band 9 Pro, in base a quanto emerso dalle immagini render leak, continuerà ad avere uno schermo squadrato ma pare che i bordi siano leggermente curvi. La qualità del cinturino in silicone sembra diversa ed anche il sistema di aggancio (che pare simile a quello degli indossabili di cupertino).

Crediti: YTECHB Crediti: YTECHB Crediti: YTECHB

La parte centrale è caratterizzata da una finitura opaca e sono presenti varie colorazioni (tra cui anche un’inedita versione Pink). Per ora non ci sono dettagli tecnici, ma sembra che il display possa essere più ampio rispetto al modello precedente. Xiaomi Band 8 Pro monta un pannello AMOLED da 1,74″ ed offre un corpo sottile da 9,99 mm; è resistente all’acqua fino a 5 ATM, presenta il sistema di localizzazione GNSS integrato, oltre 150 modalità sportive, il cardiofrequenzimetro e il monitoraggio dei livelli di SpO2.

