Xiaomi Pad 7, Band 9 Pro e Watch S4: tutte le novità di ottobre!

Il dado è stato tratto: i primi smartphone al mondo con Snapdragon 8 Elite hanno una data di presentazione ma durante questo mega evento ci saranno anche tante altre novità. La casa di Lei Jun ha confermato il lancio di Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro, insieme ai wearable Band 9 Pro e Watch S4: ecco cosa sappiamo di queste aggiunte all’ecosistema del brand, con tanto di immagini e primi dettagli.

Xiaomi Pad 7 e 7 Pro, Band 9 Pro e Watch S4: immagini e data delle nuove aggiunte all’ecosistema del brand

Crediti: Xiaomi

La data di presentazione di tutti i nuovi prodotti coincide con quella della serie Xiaomi 15 (e di HyperOS 2), ossia il 29 ottobre 2024. Tutte le novità saranno annunciate in Cina ma ovviamente molte di queste arriveranno alle nostre latitudini nel corso dei prossimi mesi (nel 2025). Per prima cosa saranno annunciati i nuovi tablet Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro: secondo i leak dovremmo avere a bordo i chipset Snapdragon 7+ Gen 3 e Snapdragon 8s Gen 3, schermi LCD da 11,16″ 3.2K a 144 Hz e una ricarica rapida al top (45W e 67W per il fratello maggiore). Ovviamente per entrambi ci sarà HyperOS 2, l’ultima versione dell’UI di Xiaomi.

Crediti: Xiaomi

Le aggiunte continuano con Xiaomi Band 9 Pro: la nuova versione del fitness tracker è stata già protagonista di indiscrezioni, ma stavolta ci sono le immagini ufficiali. Il formato a capsula viene sostituito da uno schermo squadrato, con un look più vicino a quello di un classico smartwatch.

Crediti: Xiaomi

Anche il lancio di Xiaomi Watch S4 è stato confermato: non ci sono dettagli ufficiali, ma si parla del supporto eSIM e di HyperOS 2 per indossabili. Ricordiamo che l’attuate Watch S3 è arrivato in Italia, quindi è molto probabile che anche questo modello troverà spazio da noi. In merito alle altre caratteristiche, Watch S4 riproporrà il medesimo stile con ghiera sostituibile mentre tra le aggiunte ci sarebbero i controlli tramite gesti.

