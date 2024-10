La nuova lavatrice Xiaomi combatte gli sprechi con un design futuristico

La nuova lavatrice smart Xiaomi Mijia Washing Machine Dual Zone debutta in patria con un design minimale ma futuristico, ed una funzionalità che permette di lavare anche pochissimi capi ma evitando gli sprechi. Ecco dettagli, caratteristiche e prezzo del nuovo elettrodomestico della casa cinese (lanciato nello stesso evento dedicato a Xiaomi 15)!

Xiaomi Mijia Washing Machine Dual Zone: eleganza e praticità, grazie al doppio cestello integrato

Crediti: Xiaomi

Come anticipato anche in apertura, il design di Xiaomi Mijia Washing Machine Dual Zone guarda al futuro ma senza eccessi. Lo stile generale è minimal, nel perfetto stile della compagnia di Lei Jun: l’elettrodomestico si adatta a qualsiasi ambiente grazie al suo look sobrio e alla colorazione neutra. La caratteristica principale è il doppio cestello per il lavaggio, una funzionalità che nasce per combattere gli sprechi andando incontro alle esigenze degli utenti.

Il cestello principale ha una capacità di ben 10 kg, quindi consente di lavare una grande quantità di capi. È una soluzione adatta ad una famiglia, ma in realtà si sposa alla perfezione anche per una persona o una coppia. Infatti il secondo cestello è in formato mini: questo permette di lavare da 1 a 3 capi e funziona in modo totalmente indipendente dal cestello classico. Inoltre è presente anche la funziona di asciugatura, per eliminare fino al 99,99% di germi e acari. C’è anche un sistema di lavaggio a 95°C, per eliminare le macchie più ostinate e igienizzare i capi a fondo.

Crediti: Xiaomi

Tra le altre caratteristiche troviamo un display touch a colori, un dosatore integrato per detersivo ed ammorbidente e – ovviamente – varie funzionalità smart (c’è la connettività Wi-Fi). Il prezzo di Xiaomi Mijia Washing Machine Dual Zone è di circa 711€ al cambio attuale (ossia 5.499 CNY). Per ora il debutto è avvenuto solo in Cina ma è probabile che non vedremo mai questa novità in Italia.

