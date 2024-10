La stufa Xiaomi Mijia Graphene Oil Heater è pronta a riscaldarvi in maniera intelligente

Altro giro, altra corsa: sta per arrivare un nuovo dispositivo di Xiaomi dedicato alla casa intelligente. Dopo la campagna di crowdfunding utile a raccogliere fondi per lo sviluppo, il colosso è pronto a lanciare Mijia Graphene Oil Heater, stufa ad olio smart che consente l’interazione a distanza grazie ad HyperOS.

Xiaomi Mijia Graphene Oil Heater è la nuova smart con controllo remoto, che asciuga anche i vestiti

Crediti: Xiaomi

Pensata per riscaldare le fredde serate invernali, queste nuova stufa è stata rivestita in grafene. Tale materiale garantisce un riscaldamento fulmineo, consentendo al calore di propagarsi nell’ambiente rapidamente e in maniera controllata. In questo caso gioca un ruolo fondamentale il sensore di temperatura che si occupa della regolazione del calore quando il prodotto raggiunge la temperatura impostata dall’utente, che sia dal display LED integrato, con controlli touch o a distanza. Grazie ad HyperOS, disponibile anche sul nuovo condizionatore smart a flusso d’aria superiore, c’è infatti anche la possibilità di gestire il nuovo Mijia Graphene da remoto tramite app o comandi vocali.

La potenza di 2.200W garantisce la copertura di una superficie pari a 3,1 metri quadri, il che consente di avere, oltre al tepore necessario quando fa freddo, anche una rapida asciugatura dei vestiti. Spostare la stufa da una stanza all’altra sarà semplice grazie alle rotelle sottostanti e alla sua stazza che mostra un’altezza di 63 cm.

Crediti: Xiaomi

Mijia Graphene Oil Heater arriverà sul mercato cinese con un prezzo di 549 yuan, che equivalgono a circa 70€ al cambio. Al momento non abbiamo informazioni riguardo ad un’eventuale commercializzazione in Europa, per cui si attendono notizie magari in merito alla vendita su store di terze parti.

Attualmente questo prodotto non è ancora in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena sarà disponibile potrete trovarlo su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le