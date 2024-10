Xiaomi presenta HyperOS 2.0: tante novità AI, quali modelli si aggiorneranno

HyperCore, HyperConnect e HyperAI: sono questi i tre fondamenti di HyperOS 2.0, il nuovo aggiornamento presentato sul palco da Xiaomi. Un lancio avvenuto in occasione del debutto di Xiaomi 15 e 15 Pro e parallelamente all’aver abbracciato Android 15, l’ultima edizione del sistema operativo Google. Vediamo quindi quali sono le novità e quali sono smartphone e tablet che riceveranno l’aggiornamento da qui ai prossimi mesi.

HyperOS 2.0 ufficiale: tutte le novità presentate da Xiaomi, a tutta AI

Il protagonista di HyperOS 2.0 è senza ombra di dubbio HyperAI, la piattaforma su cui si basano tutte le funzionalità d’intelligenza artificiale sviluppate da Xiaomi. A partire dalla UI, con l’introduzione di nuove lockscreen animate cinematografiche e sfondi dinamici generati durante il corso della giornata in base al comportamento dell’utente; cambia la home, con un nuovo layout con “aggiornamenti visivi e contenuti personalizzati” e “widget più numerosi e più completi“. L’app meteo riceve nuovi effetti visivi tridimensionali, il tutto coadiuvato da un aggiornamento che gode di nuove animazioni e un effetto di sfocatura 12 volte più fluida.

L’assistente vocale si rinnova e diventa Super XiaoAI, capace di capire meglio le richieste e aiutare per cercare file, compilare le informazioni personali, gestire gli appuntamenti e svolgere determinati compiti. AI Writing aiuta a scrivere meglio generando testo, riassunti e correggendo quanto scritto, AI Translation permette di fare traduzioni multi-lingue, AI Voice Recognition converte l’audio in testo in tempo reale ed esegue riassunti, AI Subtitles aggiunge i sottotitoli ai video, AI Magic Painting traduce schizzi in veri e propri disegni e AI Anti-Fraud identifica chiamate fraudolente e video deepfake.

Parliamo quindi di HyperConnect. Con HyperOS 2.0 migliora la connettività, offrendo un trasferimento dei file più rapido del 33% e latenza ridotta del 54%, anche con compatibilità con i dispositivi Apple. Wonderful Desktop 2.0 permette di eseguire un’app dallo smartphone e continuare a usarla su tablet o TV senza doverla installare su di essi; stessa cosa per il copia/incolla, potendo copiare qualcosa da telefono e incollandola sul tablet. Lo smartphone può anche essere controllato dallo schermo del tablet usando una nuova UI con più finestre. Cross-Device Camera 2.0 serve a trasmettere video da due dispositivi contemporaneamente, viene aggiunta una modalità picture-in-picture sulle TV e persino la possibilità di usare i gadget domotici con uno schiocco di dita.

Cascade Bandwidth Technology distribuisce dinamicamente le risorse di rete in base ai requisiti delle app in tempo reale per aumentare la velocità di trasmissione dei dati e ridurre la latenza. Parlando di prestazioni, HyperCore porta un nuovo scheduler Dynamic Resource Allocation dal migliore equilibrio fra potenza e consumi di CPU e GPU, migliore gestione di risorse I/O e memoria con deframmentazione per avvii di app senza interruzioni e miglior multitasking.

Fra le altre novità di HyperOS 2.0 ci sono anche le notifiche non importanti: il software categorizza automaticamente le notifiche ricevute per rendere più ordinato il relativo pannello dando maggiore priorità alle notifiche ritenute più rilevanti. Da citare anche 5 nuove animazioni di sblocco con l’impronta nello schermo, un rinnovato pannello di regolazione audio e l’indicazione del numero di cicli di ricarica, Virtual RAM aumentata da 4/12 GB a 6/16 GB

Quali Xiaomi e Redmi avranno HyperOS 2.0

I primi dispositivi ad aver HyperOS 2.0 pre-installato sono ovviamente i nuovi Xiaomi 15 e 15 Pro, serie Xiaomi Pad 7, Xiaomi Band 9 Pro, Watch S4, Xiaomi TV S Pro 2025 e Redmi X 2025. A partire dal 29 ottobre verrà avviato il programma di beta testing per i seguenti modelli: Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Pro Titanium Edition, 14 Ultra, Redmi K70 Ultra, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. Ecco la roadmap ufficiale per il mercato cinese per HyperOS 2.0 Stabile:

Novembre 2024 Xiaomi serie 14, MIX Fold 4, MIX Flip, Redmi serie K70, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Dicembre 2024 Xiaomi serie 13, MIX Fold 3, CIVI 4 Pro, Redmi serie K60, serie Note 14, Turbo 3, serie Xiaomi Pad 6 e Redmi Pad

Prima metà 2025 Xiaomi serie 12, serie 12S, serie 11, MIX Fold 2, CIVI 3, CIVI 2, Redmi serie K50, serie Note 13, serie Note 12, Note 11T Pro, Note 11T Pro+, serie 14, serie 13, serie 12, Xiaomi Pad 6, Pad 5 Pro 12.4



