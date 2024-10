Xiaomi HyperOS 2.0: spunta una roadmap per il rilascio Global

Xiaomi ha presentato ufficialmente HyperOS 2.0, la nuova versione del software che accompagna il rilascio di Android 15 da parte di Google. Per l’occasione, il team di sviluppo cinese ha realizzato un aggiornamento ricco di novità, molte delle quali legate al concetto d’intelligenza artificiale e tutto ciò che ne consegue. E dopo averne conosciuto le nuove funzionalità, la roadmap ci fa capire quali smartphone verranno aggiornati, anche sul mercato Global.

Ecco quali sarebbero i primi smartphone Xiaomi, Redmi e POCO a ricevere la HyperOS 2.0 Global

Chiariamo: per il momento, Xiaomi ha annunciato solamente la roadmap cinese, cioè quella con le tempistiche relative al mercato interno, che storicamente sappiamo non coincidere con quelle internazionali; per alcuni smartphone, il roll-out della HyperOS 2.0 China potrebbe arrivare settimane se non addirittura mesi prima di quello della HyperOS 2.0 Global/EEA.

Detto questo, gli addetti ai lavori hanno realizzato una prima bozza di roadmap per HyperOS 2.0 Global, stilata sulla base della cronistoria a cui Xiaomi ci ha abituato negli anni. Prendetela con le pinze, perché non è ufficiale, anche se ci sentiamo di dire che sia piuttosto attendibile. Nel corso del Q1 2025, cioè i primi tre mesi del prossimo anno, i primi smartphone ad aggiornarsi dovrebbero essere i seguenti:

Xiaomi 14, 14 Ultra, 14T, 14T Pro

Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro

Redmi Note 13, Note 13 Pro, Note 13 Pro+

Redmi 13

Redmi 12

POCO F6, F6 Pro

POCO X6 Pro

Resta da capire come sarà HyperOS 2.0 Global, visto che in passato è capitato più di una volta che i major update internazionali di Xiaomi fossero anche piuttosto differenti da quelli cinesi a causa dell’assenza di feature varie. E visto che a questo giro c’è in ballo l’intelligenza artificiale, sappiamo che in Cina i modelli AI sono allenati diversamente dall’occidente, pertanto non ci meraviglierebbe che alcune funzioni non ci fossero in favore di quelle di Google.

