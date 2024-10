HyperOS 2.0, data ufficiale: Xiaomi anticipa le 3 più grandi novità

Fra pochissimi giorni si terrà il grande evento di fine anno di Xiaomi, e una delle novità principali sarà l’aggiornamento HyperOS 2.0 che in tanti stanno attendendo. La transizione da MIUI ad HyperOS ha avuto più alti che bassi, ma il team di sviluppatori Xiaomi ha promesso ulteriori affinamenti per un firmware che adesso ha una data ufficiale di presentazione.

Xiaomi annuncia quando presenterà il nuovo aggiornamento HyperOS 2.0

In vista dell’annuncio, Xiaomi ha ben pensato di darci un assaggio di quelle che saranno le tre principali novità integrate in HyperOS 2.0, sviluppato grazie al lavoro di un team speciale composto da oltre 3.000 ingegneri. Si parte da quello che sarà il rinnovato kernel HyperCore, elemento critico nella qualità di un sistema operativo: con oltre 200 brevetti leader del settore, garantirà un’esperienza più fluida, potente e rapida.

La seconda novità riguarda l’architettura HyperConnect, la componente dell’OS dedita alla comunicazione fra smartphone e dispositivi vari, molto importante vista la quantità e la diversità di dispositivi che compongono l’ecosistema Xiaomi. Non vengono dati molti dettagli in merito, ma sono previste ulteriori migliorie, specialmente adesso che nel catalogo c’è la prima auto elettrica e all’orizzonte se ne vedono già altre tre.

La terza e ultima novità è HyperAI, perché ovviamente a fine 2024 non si può non parlare di intelligenza artificiale. Secondo il presidente Lu Weibing, quella vissuta finora sarebbe l’era dei “feature phone AI“: HyperOS 2.0 ambisce a diventare un vero e proprio “AIOS” in quanto a capacità di percepire, memorizzare, pianificare, ragionare ed eseguire le richieste degli utenti. Appuntamento quindi al 29 ottobre, dove oltre ad HyperOS 2.0 scopriremo anche serie Xiaomi 15, serie Pad 7, Watch S4 e Band 9 Pro.

