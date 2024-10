Xiaomi Band 9 Active è trapelata: come cambierà la smartband

A poche ore di distanza dal leak che ha colpito Xiaomi Band 9 Pro, ecco che all’elenco di smartband in arrivo si aggiunge anche Xiaomi Band 9 Active. Durante la scorsa generazione di dispositivi indossabili, la compagnia cinese ha deciso di diversificare ulteriormente i suoi modelli, aggiungendo una variante Active alla gamma Band 8 a cui sta per seguire un nuovo modello, di cui conosciamo immagini e specifiche.

Trapelano informazioni e immagini sull’inedita Xiaomi Band 9 Active

Rispetto al modello standard Xiaomi Band 9, Xiaomi Band 9 Active sarà disponibile nelle tre colorazioni Nero, Bianco e Rosa, ma soprattutto avrà un design differente. Ritroviamo il cinturino integrato nella scocca come su Band 8 Active, e più in generale il look rimane pressoché il suo, anche se è possibile notare una differenza. Attorno allo schermo c’è una cornice più spessa, utile per evitare danni in caso di urti o cadute, ma soprattutto c’è un display piatto anzichè bombato.

Specifiche alla mano, sarebbe un display da 1,47″, più piccolo di quello da 1,62″ della Band 9, e dentro ci sarebbe una batteria che dovrebbe garantire fino a 18 giorni di autonomia. La presentazione non ha ancora una data, si vocifera novembre come mese utile, per una Xiaomi Band 9 Active che potrebbe fare il suo debutto con un prezzo attorno ai 25€.

