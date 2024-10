Xiaomi 15 Ultra e POCO F7 Ultra: svelate quali fotocamere avranno

Diciamocelo: abbiamo da poco fatto la conoscenza di Xiaomi 15 e 15 Pro, ma il vero asso nella manica sarà Xiaomi 15 Ultra, specialmente per chi è alla ricerca di quello che potenzialmente potrebbe essere il miglior camera phone sul mercato. Chi invece preferisce uno smartphone meno costoso ma non per questo meno valido a livello di specifiche potrà contare su Redmi K80 Pro, che da noi dovrebbe presentarsi sotto forma di POCO F7 Ultra, tutti modelli di cui adesso conosciamo quelli che sarebbero i sensori della fotocamera.

Un leak rivela le fotocamera attese a bordo di Xiaomi 15 Ultra e POCO F7 Ultra

14 Ultra – Crediti: Xiaomi

Partiamo da Redmi K80 Pro alias POCO F7 Ultra, sul cui posteriore troverebbe spazio una tripla fotocamera da 50+32+50 MP, il cui sensore principale sarebbe l’OmniVision OVX8000, detto anche Light Hunter 800, lo stesso presente su Xiaomi MIX Flip, Redmi K70 Pro e Note 14 Pro+. Ad affiancarlo ci sarebbero un ultra-grandangolare Samsung S5KKD1 e un teleobiettivo 3x Samsung JN5, oltre a una frontale OV20B40 da 20 MP.

Il piatto forte, Xiaomi 15 Ultra, avrà ovviamente un comparto più avanzato, a partire dal numero di sensori in gioco. Sarebbero quattro e da 50+50+50+200 MP, con un sensore primario che rimarrebbe il Sony LYT-900 da 1″ visto in azione su Xiaomi 14 Ultra. Cambierebbe l’ultra-grandangolare con un Samsung JN5, mentre il Sony IMX858 lo ritroveremmo dietro al teleobiettivo periscopico 3x. La vera novità sarebbe il teleobiettivo periscopico 5x, che grazie ai 200 MP del Samsung HP9 garantirebbe uno zoom 10x senza perdita di dettagli. Nessuna novità per i selfie, con un OV32B40 da 32 MP.

Se tutto va come previsto, la serie Redmi K80 sarà presentata durante novembre, mentre per POCO F7 Ultra e Xiaomi 15 Ultra dovremmo attendere la prima metà del 2025.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le