Xiaomi 15 Ultra nelle prime immagini render: è questo il nuovo look?

Dopo un primo bozzetto trapelato in rete, ecco che arriva anche una ricostruzione tramite immagine render di Xiaomi 15 Ultra. Questo potrebbe essere il design del super flagship della serie, tuttavia non risulta molto convincente (nonostante la poche novità).

Xiaomi 15 Ultra si mostra nelle prime immagini render: il design è leak, ma verosimile

Crediti: Smartprix

Nelle scorse settimane è apparsa una prima bozza del design di Xiaomi 15 Ultra mentre ora un insider ha realizzato alcune immagini render che mostrano come potrebbe essere il look definitivo del flagship. Lo stile non dovrebbe cambiare: proprio come Xiaomi 14 Ultra dovremmo ritrovare un ampio modulo circolare, uno spazio che ricorda l’obietto delle vecchie macchine fotografiche (un tocco che sottolinea la natura di Camera Phone del dispositivo).

Crediti: Smartprix

Il comparto offrirebbe quattro sensori (tra cui un teleobiettivo a periscopio), il doppio flash LED ed il logo Leica in bella vista. Tuttavia il posizionamento delle fotocamere non appare molto omogeneo e l’effetto finale è bruttino. Ovviamente bisognerebbe vedere l’effetto finale ma purtroppo dobbiamo accontentarci (per il momento).

Xiaomi 15 Ultra – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP68

display Tandem OLED LTPO da 6,73″ 2K (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate 1-120 Hz , protezione Xiaomi Shield Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming da 1.920 Hz e luminosità fino a 3.000 nit

da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate , protezione Xiaomi Shield Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming da 1.920 Hz e luminosità fino a 3.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (forse ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16/24 GB di RAM LPDDR5X o LPDDR6

di RAM LPDDR5X o LPDDR6 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 6.000 mAh con ricarica da 90W e ricarica wireless da 80W

con ricarica da e ricarica wireless da 80W fotocamera da 50 + 50 + 50 + 200 MP con Sony inedito da 1″ oppure un sensore micro quattro terzi (M4/3, full frame in 4:3), lenti Leica Summilux con apertura variabile , OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo con zoom 3X, teleobiettivo a periscopio ISOCELL HP9 con zoom 10X

con da 1″ oppure un sensore micro quattro terzi (M4/3, full frame in 4:3), lenti con , OIS, ultra-grandangolare, con zoom 3X, teleobiettivo a con zoom 10X selfie camera da 50 MP oppure da 32 MP

oppure da Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, NFC, comunicazione satellitare bidirezionale

Android 15 sotto forma di HyperOS 2

