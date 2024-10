Xiaomi 15 Ultra avrà un teleobiettivo super, ma non arriverà subito

In attesa che arrivino i primi due smartphone della serie Xiaomi 15, gli utenti stanno già avendo modo di apprendere notizie riguardanti il modello più performante che però non arriverà durante questo mese di ottobre. Nelle prossime settimane infatti ad essere svelati saranno solo i nuovi 15 e 15 Pro, mentre per Xiaomi 15 Ultra se ne parlerà direttamente il prossimo anno. Proprio riguardo a quest’ultimo, giungono nuove “conferme” sia su uno dei sensori fotografici che sul periodo d’uscita.

Xiaomi 15 Ultra: una nuova indiscrezione conferma il teleobiettivo a periscopio da 200 MP e la finestra scelta per la presentazione

Crediti: Xiaomi

L’esperienza fotografica sarà ancora una volta uno dei focus principali dell’azienda con il lancio della nuova line-up. Xiaomi proporrà le varianti 15 e 15 Pro con specifiche importanti sotto questo punto di vista ma i riflettori saranno puntati maggiormente sul modello Ultra. Secondo quanto trapelato in queste ore infatti, ci sono ulteriori conferme sulla fotocamera del top di gamma assoluto: questa verrà equipaggiata con un teleobiettivo periscopico da 200 MP come anticipato poco più di un mese fa. Il sensore sarà probabilmente un Samsung ISOCELL HP9, praticamente lo stesso a cui vivo ha pensato per il suo X100 Ultra presentato a maggio.

Scendendo nel dettaglio, la lunghezza focale del sensore da 200 MP in questione è di 100 mm con un’apertura f/2.6 e uno zoom ottico 4,3x. La fonte ha anche accennato alla possibile finestra di lancio del dispositivo: si parla del periodo post Capodanno Lunare, dunque tra fine febbraio e marzo 2025, molto probabilmente in prossimità del MWC di Barcellona. Non sono arrivate al momento altre informazioni riguardanti il futuro top di gamma, ma le prossime settimane potrebbero essere fondamentali per tracciarne un identikit ancor più fedele alla realtà.

