Xiaomi 15 e 15 Pro sfidano Samsung sulla sicurezza: c’è una grande novità

Finalmente dopo indiscrezioni e voci di corridoio è arrivata la conferma di una delle funzionalità più attese. Xiaomi 15 e 15 Pro saranno i primi modelli del brand cinese equipaggiati con un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni posizionato sotto lo schermo.

Xiaomi 15 e 15 Pro hanno una grande novità per la sicurezza: ora è ufficiale

Ovviamente non si tratta di una novità assoluta: i top di gamma Samsung utilizzano da tempo questa soluzione per la sicurezza. Tra i marchi cinesi vivo è stato il primo brand ad utilizzare un lettore ad ultrasuoni, a cui si è aggiunto anche iQOO. In precedenza si è parlato in varie occasioni della produzione di massa di un sensore realizzato da Goodix: probabilmente la serie Xiaomi 15 monterà questo modulo (ma restiamo in attesa di saperne di più).

Al momento la compagnia ha confermato la feature, anticipato che i top di gamma avranno una velocità di sblocco raddoppiata rispetto al passato, per un’esperienza utente notevolmente migliorata. Il lettore digitali ad ultrasuoni si discosta dal classico modulo ottico, offrendo una maggiore sicurezza. Utilizzando gli ultrasuoni per creare una mappa 3D del polpastrello è possibile avere una precisione ancora più elevata sia nella registrazione dei dati biometrici che nel riconoscimento degli stessi. La sicurezza aumenta dato che l’impronta unica viene registrata e rilevata con estrema precisione, anche con dita bagnate.

Ora non resta che attendere l’evento di lancio di Xiaomi 15 e 15 Pro, fissato per il 29 ottobre (insieme ad altri prodotti del brand). Se volete saperne di più sui prossimi top di gamma, ecco il nostro approfondimento dedicato alla serie.

