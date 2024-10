Ecco Xiaomi 15 e 15 Pro, per la prima volta nelle foto ufficiali

Dopo l’annuncio del debutto a fine ottobre (e la conferma delle altre novità dell’ecosistema del brand) ecco che finalmente la casa cinese ha alzato il sipario. Xiaomi 15 (insieme al fratello maggiore Pro) è stato mostrato nelle prime immagini render ufficiali, confermando definitivamente come cambierà il design del top di gamma.

Xiaomi 15 e 15 Pro si mostrano nelle immagini render ufficiali: svelato il design dei top di gamma

Crediti: Xiaomi

Non aspettatevi stravolgimenti, perché Xiaomi 15 non avrà differenze abissali con l’attuale Xiaomi 14. Ritroviamo un modulo fotografico squadrato, una back cover in vetro ed uno schermo flat con foto centrale per la selfie camera. Ancora una vota si tratterà di un dispositivo abbastanza compatto e leggero mentre l’unica differenza estetica riguarda la fotocamera principale: ancora una volta ci sono tre sensori ma il flash LED è posizionato all’esterno del modulo.

Crediti: Xiaomi

A proposito di quest’ultimo, ora risulta più inserito all’interno della scocca, con una leggera curvatura alla base (sembra che il modulo emerga dalla cover). Ritorna la partnership con Leica, come si evince dalla presenza del logo. Insomma, il design ufficiale ricalca quanto visto nei leak dei giorni scorsi. Questo è anche il design di Xiaomi 15 Pro: cambia solo la parte frontale, con uno schermo Micro Quad Curved (ossia leggermente curvo su quattro lati, come avvenuto con il precedente 14 Pro).

Crediti: Xiaomi

Il lancio è fissato per il 29 ottobre, insieme a Xiaomi Band 9 Pro, Pad 7 e Watch 4: se volete saperne di più prima del debutto, ecco il nostro approfondimento dedicato alla serie 15.

Xiaomi 15 – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP68

display piatto TCL C8 OLED LTPO a 12 bit da 6,36″ 1.5+ (2.670 x 1.200 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass /, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a / Hz e luminosità di picco fino a 1.400 nit

C8 a da (2.670 x 1.200 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass /, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a / Hz e luminosità di picco fino a 1.400 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

fino a 16 GB di RAM LPDDR5X o LPDDR6

di RAM LPDDR5X o LPDDR6 fino a 1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria 4.800/4.900 mAh con ricarica da 100W e wireless da 50W

con ricarica da e da 50W fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/???) con Light Hunter (sensore personalizzato da 1/1.31″, 1,2 µm) oppure OmniVision OV50H, lenti Leica , OIS, ultra-grandangolare Samsung JN1, teleobiettivo Samsung JN1 con zoom ottico 3X e macro

(f/???) con (sensore personalizzato da 1/1.31″, 1,2 µm) oppure OmniVision OV50H, lenti , OIS, ultra-grandangolare Samsung JN1, Samsung JN1 con zoom ottico 3X e macro selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, UWB , sensore IR

, sensore IR Android 15 sotto forma di HyperOS 2

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le