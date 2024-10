Xiaomi 15 e 15 Pro con HyperOS 2: abbiamo la data ufficiale

Nonostante in questo periodo l’attenzione sia totalmente focalizzata sui nuovi Xiaomi 14T e 14T Pro, finalmente è trapelata una delle date più attese dai fan della celebre compagnia cinese. La presentazione dei nuovi top di gamma Xiaomi 15 e 15 Pro è fissata per fine di ottobre, con una novità anche per quanto riguarda il chipset Snapdragon di nuova generazione e il software che troveremo a bordo.

Xiaomi 15 e 15 Pro arrivano a fine ottobre con Snapdragon 8 Elite e HyperOS 2

Crediti: Xiaomi

La data di presentazione della serie Xiaomi 15 è fissata per il 29 ottobre in Cina; per ora non ci sono dettagli in merito al lancio internazionale, che avverrà – presumibilmente – nei primi mesi del 2025. Oltre ai flagship Xiaomi8 15 e 15 Pro ci sarà spazio anche per la serie Pad 7 e l’indossabile Watch S4; probabilmente non mancheranno altre novità. Lo stesso giorno sarà presentata anche la nuova versione dell’interfaccia del brand, HyperOS 2. Com’è facile intuire dal trend attuale, al centro del software ci sarà l’AI.

Crediti: Xiaomi

Tornando ai due top di gamma, entrambi saranno mossi dal nuovo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Niente Snapdragon 8 Gen 4, quindi, ma il cambiamento riguarderà soltanto il cambio di nomenclatura che dopo 3 anni abbandonerà il concetto di “Gen” per lasciare spazio ai nuovi “Elite“. La nuova serie di top di gamma di Xiaomi sarà nuovamente composta da due dispositivi: la versione standard Xiaomi 15 e il più potente Xiaomi 15 Pro, che per l’occasione potrebbe avere ancora una volta una versione premium in titanio.

