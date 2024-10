Xiaomi 15 e 15 Pro: come scattano i nuovi top di gamma

Manca ormai pochissimo al debutto del prossimi top di gamma del brand e come da tradizione, la compagnia sta stuzzicando i Mi Fan rivelando prima il design, poi vari dettagli tecnici. Stavolta tocca alla fotocamera: la casa di Lei Jun ha pubblicato i sample foto ufficiali di Xiaomi 15 e 15 Pro, mostrando le capacità di entrambi i modelli.

Xiaomi 15 e 15 Pro: ecco i primi sample ufficiali della fotocamera dei prossimi flagship

Crediti: Xiaomi

Entrambi i top di gamma sono equipaggiati con fotocamere Leica e montano il nuovo Xiaomi AISP 2.0; si tratta dell’ultima incarnazione dell’IPS proprietario del brand, che ha debuttato per la prima volta a bordo del flagship Xiaomi 14 Ultra ed ora ritorna in una veste migliorata in occasione del lancio della nuova generazione top. Sui social asiatici hanno fatto capolino i primi sample della fotocamera di Xiaomi 15 e 15 Pro, che mostrano i due dispositivi alle prese con vari scatti. In basso trovate alcuni esempi, mentre per dare un’occhiata a tutte le foto in alta qualità potete scaricarle tramite questo link. Infine, se volete saperne di più sulla serie 15 ecco il nostro approfondimento dedicato (con tutti i leak e le conferme).

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

Xiaomi 15 Pro – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP68

display Micro Quad Curved TCL CSOT OLED LTPO a 12 bit da 6,73″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a / Hz e luminosità di picco fino a 1.400 nit

TCL CSOT a da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a / Hz e luminosità di picco fino a 1.400 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

fino a 16 GB di RAM LPDDR5X o LPDDR6

di RAM LPDDR5X o LPDDR6 fino a 1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.400 mAh con ricarica da 120W e wireless da 80W oppure 6.000 mAh , 90W

con ricarica da e wireless da oppure , fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.4) con Light Hunter (sensore personalizzato da 1/1.31″, 1,2 µm) oppure OmniVision OV50N, lenti Leica , OIS, ultra-grandangolare Samsung JN1, teleobiettivo a periscopio Sony IMX882 con zoom ottico superiore a 3X e macro

(f/1.4) con (sensore personalizzato da 1/1.31″, 1,2 µm) oppure OmniVision OV50N, lenti , OIS, ultra-grandangolare Samsung JN1, Sony IMX882 con zoom ottico superiore a 3X e macro selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, UWB , sensore IR

, sensore IR Android 15 sotto forma di HyperOS

