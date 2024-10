Xiaomi 15 vuole essere un Gaming Phone, ma in formato compatto

I fan e il pubblico in generale attendono con ansia la presentazione ufficiale della nuova gamma Xiaomi 15 che, mediante le varie indiscrezioni e annunci, sembra ormai essere già chiara a tutti per quanto concerne specifiche e dettagli estetici. Nel frattempo non si fermano le notizie e anche oggi, tramite Geekbench, è stato possibile ottenere nuovi dettagli sul modello base, sia in merito alle prestazioni generiche che riguardo al gaming.

Xiaomi 15 offre ottime impressioni nel gaming: lo Snapdragon 8 Elite supera il Dimensity 9400

Crediti: Xiaomi

I tanti rumor, misti ad alcuni annunci ufficiali, hanno consentito di tracciare un identikit preciso dei prossimi top di gamma del brand orientale, ma la spirale di indiscrezioni non intende fermarsi: oggi il protagonista dei test effettuati su Geekbench è Xiaomi 15 in versione top, dunque con 1 TB di memoria interna, 16 GB di RAM e, come nel caso dell’intera line-up, con il nuovo SoC Snapdragon 8 Elite. Il risultato del test single-core su Geekbench è stato di 3080 punti, mentre in multi-core lo smartphone ha totalizzato 9475 punti. Lato gaming, il dispositivo ha dimostrato di avere stoffa, sebbene sia un compatto: il test multipiattaforma 3DMark Steel Nomad ha visto il modello base della casa cinese realizzare un punteggio di 2530 punti, tenendo un frame rate medio di 18,74.

Crediti: Gizmochina – Geekbench 6

Più nello specifico, Xiaomi 15 è stato testato con giochi mobile popolari, come Honor of Kings e Genshin Impact: il consumo energetico è stato rispettivamente di 3,65W per il primo e di 4,08W per il secondo, mentre il frame rate ha tenuto un valore costante di 119,8 fps nel caso del primo titolo e 59,9 fps nel secondo. Con Star Iron invece, lo smartphone si è scaricato leggermente di più necessitando di 4,53 W di potenza, offrendo un valore di 59,8 fps. Un altro aspetto rilevante è, secondo i test, l’ottimo controllo della temperatura che generalmente contribuisce a fornire prestazioni elevate nel gaming. Da quanto si evince dando uno sguardo ai risultati, in questo caso lo Snapdragon 8 Elite supera sia in termini di efficienza che di frame rate il rivale Dimensity 9400 di MediaTek.

Per ultimo ma non meno importante, ecco anche un riscontro su HyperOS 2: il sistema, stando ai benchmark in questione, gira in maniera molto più fluida rispetto alla scorsa personalizzazione del software. Questi risultati contribuiscono ad aumentare l’attesa che ormai è quasi giunta al termine: la presentazione ufficiale dell’intera gamma Xiaomi 15 è attesa per il prossimo 29 ottobre.

