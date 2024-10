Questa cover di Xiaomi 15 è carinissima (e “conferma” il design)

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Dopo la smentita di alcuni render trapelati nei mesi passati si torna a parlare del design di Xiaomi 15, questa volta con un’ennesima indiscrezione che sembra “confermare” il possibile design. Un produttore di cover ha pubblicato alcuni scatti dedicati ad una sua creazione carinissima e indirettamente ci ha permesso di immaginare come sarà fatto il prossimo top di gamma del brand cinese.

Un produttore di cover potrebbe aver “confermato” il design di Xiaomi 15

Il design più “credibile” di Xiaomi 15 e 15 Pro – Crediti: @That_Kartikey, SmartPrix

Le immagini dedicate alla custodia di Xiaomi 15 sono state pubblicate sul social cinese Weibo e mostrano quello che dovrebbe essere il look del dispositivo (anche se quest’ultimo non è presente). Il design sembra attingere a piene mani da quello di Xiaomi 14, con un ampio modulo fotografico squadrato posizionato nell’angolo in alto a sinistra; tuttavia c’è un elemento differente. Il flash LED è fuori dal modulo e infatti la cover presenta un ritaglio per far spazio a questo elemento. Ricordiamo che l’attuale top del brand è dotato di un modulo con all’interno la tripla fotocamera ed il flash, con al centro il logo di Leica.

Il design in questione ricalca quanto visto in uno dei render più recenti di Xiaomi 15 e 15 Pro: si tratta di un look parecchio credibile, anche se ovviamente siamo ancora nella fase delle indiscrezioni. L’aspetto generale è premium e raffinato con uno stile che pare strizzare l’occhio anche in direzione dei recenti Xiaomi 14T e 14T Pro. Il lancio della nuova serie di punta è atteso per la seconda metà di ottobre (in Cina); nel frattempo, per saperne di più in attesa del debutto date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato alla serie.

