“Rivela la notte”: al via la nuova campagna per l’arrivo in Italia di Xiaomi 14T Series

Cosa succede quando il mondo si addormenta? Quali vite si nascondono tra le ombre della notte? Xiaomi, in occasione dell’arrivo in Italia di Xiaomi 14T, offre un nuovo punto di vista e lancia la campagna “Rivela la notte”. Un viaggio affascinante che racconta piccole storie straordinarie di persone che, per scelta o necessità, si trovano a svolgere lavori notturni, quando il resto delle città sta ancora riposando.

Xiaomi 14T Series e le ottiche Leica che ridefiniscono la fotografia in notturna

Crediti: Xiaomi

La notte ha molteplici sfumature e volti: infatti, sono tre milioni gli italiani che svolgono lavori notturni e che costituiscono una parte essenziale per il nostro Paese. Attraverso le lenti Leica degli obiettivi di Xiaomi 14T Series, capaci di catturare nitidamente ogni istante anche durante le ore più buie, Veronica Ruggeri, nota conduttrice televisiva italiana, esplora e racconta le storie di cinque italiani che animano la notte, tra emozioni e silenzi. Con una serie di video racconti, ‘Rivela la notte’ offre uno sguardo intimo sulle motivazioni che spingono le persone intervistate a portare avanti il proprio lavoro, da Gabriele, pescatore ligure che racconta le emozioni di vivere il mare aperto, a Dargen D’Amico, rapper, cantautore, produttore discografico e disc jockey: ogni storia è un frammento di vita catturato magistralmente dai nuovi dispositivi Xiaomi 14T Series.

“La campagna ‘Rivela la notte’ è un omaggio a tutte quelle storie che prendono vita quando cala il buio e, grazie al comparto camera di Xiaomi 14T Series, possiamo finalmente raccontarle con una nuova intensità. Ogni scatto diventa un viaggio nell’ombra, dove dettagli invisibili emergono e la magia della notte si rivela” -ha dichiarato Cristina Caricato, Head of PR Xiaomi Western Europe. “Il progetto italiano sottolinea il nostro impegno nel rendere la tecnologia accessibile a tutti grazie allo smartphone che diventa, oggi più che mai, lo strumento abilitatore dei nostri racconti, consentendo di immortalare le nostre esperienze con qualità e definizione incredibili”.

Protagonista della campagna ‘Rivela la Notte’ la nuova Xiaomi 14T Series che, presentata a livello globale a fine settembre, è in grado di offrire un’esperienza fotografica di altissima qualità. Grazie alle eccezionali capacità anche in condizioni di scarsa luminosità, Xiaomi 14T e 14T Pro catturano volti, paesaggi notturni e vivaci scenari urbani con una straordinaria nitidezza, grazie alle lenti Leica Summilux, abbinate al sensore d’immagine Light Fusion 900.

La campagna è già live e si sviluppa attraverso un online video, declinato in diversi formati per i canali digital e social di Xiaomi Italia. Inoltre, gli scatti protagonisti, realizzati con la Xiaomi 14T Series, saranno oggetto di pianificazione in Out of Home e Digital Out of Home nelle città di Milano, Roma e Napoli. Realizzata da Havas Creative Network, “Rivela la Notte” è stata diretta dal giovane regista emergente Gabriele Crotti, affiancato dalla talentuosa direttrice della fotografia, Maila Bidoli. Qui trovate la pagina dell’iniziativa mentre le storie sono visibili su YouTube e nei canali sociali Xiaomi (Instagram, Facebook e X).

