Xiaomi 12 scende a 299€ per la Festa delle Offerte Prime!

Uno dei flagship più iconici del brand cinese, ora in promo ad un prezzo super conveniente grazie alle occasioni per la Festa delle Offerte Prime di Amazon. Xiaomi 12 non ha ancora fatto il suo tempo ed ora torna in promozione con tutti i vantaggi della spedizione Prime: non perdere quest’occasione!

Xiaomi 12 al minimo storico su Amazon: imperdibile a 299€ con spedizione Prime (ma ancora per poco)

Crediti: Xiaomi

L’ex top di gamma Xiaomi 12 è uno di quei dispositivi intramontabili: bello, elegante e con un comparto tecnico ancora attuale, specialmente se in promo su Amazon a soli 299€! L’occasione arriva per la Festa delle Offerte Prime 2024: approfittane ora perché si tratta di una promo limitata e potrebbe terminare in qualsiasi momento! Dai un’occhiata anche alla nostra RECENSIONE, per saperne di più sull’ex flagship! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

