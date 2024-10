Tutti tuoi giochi Xbox anche su Android grazie a questa novità cloud!

La rivoluzione cloud tanto attesa sta finalmente per arrivare, con gli utenti Xbox che molto presto potranno giocare ai giochi digitali acquista sulla console praticamente ovunque, inclusi dispositivi mobile Android. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, per Microsoft il mese di novembre segnerà una grande svolta per la divisione gaming, grazie ad un’espansione sia del cloud che dell’ecosistema Xbox in generale.

Xbox Cloud Gaming si rinnova: gli utenti potranno utilizzare anche i giochi acquistati

Crediti: Xbox

Gli ultimi rumor emersi in rete suggeriscono che Microsoft sia pronta a realizzare il suo Project Lapland, concedendo agli utenti Xbox Cloud Gaming di giocare in streaming ovunque i giochi acquistati sulla piattaforma Xbox. Un po’ come avviene con NVIDIA GeForce NOW, gli utenti Xbox potranno trasformare qualsiasi dispositivi in una console da gaming grazie al cloud, usufruendo liberamente dei titoli acquistati con il proprio account.

Questa nuova funzionalità di Xbox Cloud Gaming arriverà probabilmente in contemporanea con il nuovo store mobile di Xbox per Android, anch’esso previsto per il mese di novembre e che permetterà agli utenti del robottino verde di acquistare, scaricare e giocare nuovi titoli direttamente dal marketplace di Microsoft.

Al momento Microsoft non ha ancora ufficializzato il cambiamento, quindi le informazioni sono da considerarsi ancora dei semplici rumor. L’attesa, però, non dovrebbero essere troppa: con il mese di novembre che si avvicina, gli annunci ufficiali potrebbero arrivare molto presto.

