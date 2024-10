WhatsApp cambia la gestione dei contatti e ti facilita la vita

L’interesse di WhatsApp nel migliorare una piattaforma ormai ben consolidata nel mondo della messaggistica istantanea è chiaro e la dimostrazione arriva proprio oggi: è stata annunciata ufficialmente la possibilità di aggiungere e gestire i contatti da ogni dispositivo collegato al proprio account principale, senza dover fare tutto obbligatoriamente dallo smartphone primario.

WhatsApp: la gestione dei contatti diventa più “multitasking” e arrivano i nomi utente

Crediti: WhatsApp

Di recente si è parlato di un nuovo update con temi personalizzati ma oggi è la volta di un aggiornamento ritenuto necessario da tantissime persone che usano WhatsApp: la gestione dei contatti non sarà più relegata solo al telefono principale. Tutto si potrà fare anche dall’app Web e da Windows, ma il colosso assicura che ben presto la stessa opportunità verrà fornita anche ad altri dispositivi collegati all’account principale. Cioè significa che se prima era obbligatorio fare capo al proprio smartphone per aggiungere un nuovo utente, ora non lo sarà più.

Inoltre è in dirittura d’arrivo anche un’altra novità, ovvero l’opzione per salvare un contatto solo su WhatsApp, situazione favorevole soprattutto per coloro che condividono un telefono con altri utenti o che semplicemente vogliono separare i numeri usati per lavoro da quelli personali. Di fondamentale importanza poi è anche l’utilità che ne deriva qualora si dovesse smarrire lo smartphone o banalmente cambiarlo con uno nuovo: stando a quanto si apprende, ogni contatto salvato su WhatsApp potrà essere ripristinato semplicemente effettuando l’accesso da un nuovo dispositivo (con la relativa sincronizzazione).

Infine poi ecco l’annuncio di un’altra novità che gli utenti attendono da anni: l’arrivo degli username o “nomi utente“. Ben presto infatti l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo garantirà la possibilità di aggiungere un nuovo utente alla propria lista semplicemente utilizzando il nome che ha scelto, bypassando dunque il numero di telefono. Si tratta di un grande passo avanti in termini di privacy, siccome ogni persona potrà evitare di concedere il proprio numero personale per farsi aggiungere su WhatsApp (similmente a quanto avviene da tempo con Telegram).

Al momento non è chiaro quando questa nuova integrazione sarà disponibile ma, essendo stata annunciata, non dovrebbe tardare ad arrivare. Tornando invece alla gestione dei contatti da più dispositivi, tutto dovrebbe essere effettivo dalle prossime settimane.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le