Aggiornamento a Wear OS 5 rinviato: ecco quando tornerà su Pixel Watch e Watch 2

Il lancio di Wear OS 5 non è di certo stato tra i più fortunati degli ultimi tempi: dopo aver debuttato a bordo del nuovo Google Pixel Watch 3, l’espansione della versione aggiornata del sistema operativo per smartwatch ha subito un brusco rallentamento a causa di un bug riscontrato sui modelli della generazione precedente. La compagnia di Big G, però, ha voluto rassicurare gli utenti indicando un possibile periodo di lancio.

Wear OS 5 arriverà su Pixel Watch e Watch 2 entro la fine del 2024?

Crediti: Google

L’aggiornamento a Wear OS 5 per alcuni utenti di Google Pixel Watch e Pixel Watch 2 si è trasformato in un vero e proprio incubo: mentre alcuni sono riusciti ad eseguire correttamente l’upgrade, altri invece si sono ritrovati con uno schermo nero che li ha costretti a resettare completamente il dispositivo per poterlo riportare in vita. A causa di questo bug, il colosso statunitense ha deciso di ritirate l’aggiornamento, promettendo di implementare un fix quanto prima.

Negli ultimi giorni, però, Google è tornata sull’argomento, suggerendo che i Pixel Watch di precedente generazione potranno eseguire l’aggiornamento a Wear OS 5 “più tardi quest’anno“, presumibilmente entro la fine del 2024. La compagnia ha confermato di star lavorando in modo attivo ad una possibile soluzione per questo problema, che sembra essere decisamente più grave di quanto ci si aspettasse.

