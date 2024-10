Ufficiale: vivo X200 Ultra si farà, avrà il SoC più potente in assoluto

È passata poco più di una settimana dalla presentazione di X200, X200 Pro e X200 Mini e già si parla di vivo X200 Ultra, e non sotto forma di voci di corridoio bensì di teaser ufficiali. La compagnia cinese non ha perso tempo per accendere l’hype attorno a quello che sarà il suo vero top di gamma di nuova fattura, e per farlo ha ben pensato di sfruttare il palcoscenico dello Snapdragon 8 Elite.

vivo e Qualcomm confermano il futuro lancio di X200 Ultra con Snapdragon 8 Elite

Poche ore fa, Qualcomm ha ufficialmente inaugurato il suo SoC di fascia più alta, uno Snapdragon 8 Elite che cambia nome proprio per sottolineare il salto generazionale dallo Snapdragon 8 Gen 3. Oltre a essere il primo modello del chipmaker statunitense prodotto a 3 nm, è il primo con CPU Oryon con core proprietari, fornendo prestazioni lato CPU, GPU e AI mai viste prima su uno smartphone.

Anche per questo, vivo ha deciso di relegarlo al suo modello più pregiato, con l’attuale serie vivo X200 che monta solamente il MediaTek Dimensity 9400. Era accaduta anche lo scorso anno, con vivo X100 e X100 Pro basati su Dimensity 9300 e X100 Ultra su Snapdragon 8 Gen 3: non è ancora sicuro, ma vivo X200 Ultra dovrebbe montare lo Snapdragon 8 Elite, ma per scoprirlo bisognerà attendere la prima metà del 2025, un’attesa che dovrebbe venire ripagata dalla sua incredibile fotocamera.

