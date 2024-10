Tineco FLOOR ONE Switch 7: risparmi oltre 200€ su Amazon, con la Feste delle Offerte Prime!

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

La Festa delle Offerte Prime 2024 è uno dei momenti più importanti della seconda metà dell’anno: è il primo grande evento di sconti e ovviamente sono tanti i brand che partecipano all’iniziativa, proponendo occasioni top su Amazon (ovviamente tutti con l’immancabile spedizione Prime). Le offerte Tineco continuano anche oggi e tra i prodotti più apprezzati dagli utenti c’è anche FLOOR ONE Switch 7: se stai cercando una soluzione completa a tutto tondo per pulire, lavare e “rifinire”, allora questa lavapavimenti multifunzione non può mancare nel tuo armamentario di casa!

Tineco FLOOR ONE Switch 7 è la lavapavimenti funzione da acquistare adesso: occasione top su Amazon

Crediti: Tineco

La lavapavimenti multifunzione Tineco FLOOR ONE Switch 7 è in promozione con il 24% di sconto grazie alla Festa delle Offerte Prime: il prezzo scende a 679€ (anziché 899€), con risparmio di ben 220€. Approfitta adesso dell’iniziativa dato che la promo Amazon termina oggi, 9 ottobre; ricordiamo che è anche possibile ricevere un ulteriore sconto del 2% grazie al coupon BUJO3ERU. Si tratta di un’occasione particolarmente ghiotta, vista la natura del dispositivo! Tineco FLOOR ONE Switch 7 offre 5 prodotti in 1, per la massima versatilità durante le pulizie: si tratta di una lavapavimenti top, che all’occorrenza diventa un aspirapolvere ultra-leggero, una mini spazzola elettrica (utile per divani ed altre superfici) ed un doppio strumento per la pulizia di fessure e tende. Il modulo principale è caratterizzato da una lavapavimenti con tecnologia MHCBS, ossia con un sistema di lavaggio con doppio serbatoio dell’acqua, risciacquo continuo con acqua pulita e spazzolamento ad alta velocità. Il tutto con un pratico raschietto che rimuove efficacemente lo sporco dalla spazzola, per un utilizzo sempre all’insegna dell’igiene.

Crediti: Tineco

In questa modalità ha un’autonomia da 40 minuti mentre passando alla versione aspirapolvere senza fili, il tempo di utilizzo sale a 65 minuti. La spazzola ZeroTangle evita la formazione di grovigli di peli e capelli mentre il corpo snello e leggero lo rendere adatto a tutta la famiglia: le pulizie di casa diventano un gioco da ragazzi! La potenze aspirazione PureCyclone garantisce la massima pulizia: aria e polvere vengono separate con precisione, in modo da mantenere pulito il filtro più a lungo. Infine, la tecnologia iLoop di Tineco rileva lo sporco in tempo reale, ottimizzando la potenza (e il flusso dell’acqua, nel caso della modalità lavapavimenti). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Le altre offerte Tineco su Amazon

Crediti: Tineco

Le occasioni targate Tineco per la Festa delle Offerte Prime partono da soli 209€, con la possibilità di risparmiare fino al 42%! Il modello FLOOR ONE Switch 7 non è il solo protagonista dell’iniziativa, ma ci sono anche altre soluzioni disponibili a prezzi stracciati!

