TicWatch Atlas ufficiale: il primo con Wear OS 4.0, tante funzioni di salute

Di modelli che hanno ricevuto l’aggiornamento a Wear OS 4.0 ne abbiamo già visti diversi, ma TicWatch Atlas è il primo ad averlo pre-installato. Non solo: il nuovo smartwatch presentato ufficialmente da Mobvoi è particolarmente indicato per gli amanti dell’attività sportiva, specialmente quella all’aperto.

TicWatch Atlas è il nuovo smartwatch per gli amanti dello sport all’aperto

Con cassa in acciaio inox, alluminio serie 7000 e fibra di vetro, TicWatch Atlas ha un cinturino in silicone e certificazioni MIL-STD-810H e 5ATM per le immersioni. Ha uno schermo con rivestimento in zaffiro, un OLED da 1,43″ (466 x 466 pixel) con densità di 326 PPI: come altri TicWatch in circolazione, anche Atlas ha il tipico doppio display di Mobvoi, dove il pannello standard è accompagnato da un LCD monocromatico che interviene per mostrare le informazioni basilare e risparmiare batteria.

A tal proposito, c’è una 628 mAh che in modalità Smart garantisce 90 ore, arrivando fino a 45 giorni in modalità Essential, con supporto alla ricarica rapida. Il SoC è lo Snapdragon W5+ Gen 1 di Qualcomm, accompagnato da memorie RAM e ROM da 2/32 GB e connettività di tipo Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou, NFC per pagamenti contactless, speaker e microfono.

Oltre alla presenza di GNSS, bussola, altimetro e barometro, ha tutta una serie di funzioni dedicate allo sport e alla salute: oltre a cardiofrequenzimetro e SpO2, la suite TicMotion monitora dati vitali come sonno, VO2 Max e tempi di recupero in oltre 110 modalità sportive, con la funzione Heat Map per capire le zone dove ci si muove di più nel campo di allenamento. C’è anche la funzione di rilevamento della caduta può avviare una chiamata d’emergenza.

TicWatch Atlas è disponibile nelle due colorazioni Black e Silver al prezzo di listino di 359,99€.

