Ecco Stable Diffusion 3.5: l’AI diventa ancora più potente e personalizzabile

Stability AI ha annunciato oggi l’arrivo di Stable Diffusion 3.5, la nuova versione di una delle prime intelligenze artificiali generative in grado di crea immagini da indicazioni testuali ed espanderne le dimensioni. La versione aggiornata di questo modello AI presenta tre diverse varianti, studiate appositamente per adattarsi al meglio ad ogni tipo di hardware ed esigenza, con una maggiore personalizzazione, efficienza e potenza.

Stable Diffusion 3.5 finalmente è in grado di generare immagini di persone più autentiche

Crediti: Stability AI

I tre nuovi modelli di Stable Diffusion 3.5 sono stati sviluppati proprio per offrire flessibilità e personalizzazione agli utenti. I modelli, infatti, possono essere addestrati per raggiungere determinate necessità creative, oppure essere adattati per funzionare in diversi ambienti di lavoro. Le performance, inoltre, sono state ottimizzate per ogni tipo di hardware, mentre tra le nuove funzioni troviamo la possibilità di creare anche immagini di persone con diverse tonalità di pelle. I nuovi modelli sono tre:

3.5 Large : 8 miliardi di parametri

: 8 miliardi di parametri 3.5 Large Turbo : versione “distillata” di Large in grado di generare immagini più velocemente

: versione “distillata” di Large in grado di generare immagini più velocemente 3.5 Medium: 3.5 miliardi di parametri

Stable Diffusion 3.5 Large e Large Turbo sono disponibili da subito per il download e l’utilizzo locale, oltre ad essere utilizzabili tramite il profilo Hugging Face di Stability AI. La versione 3.5 Medium, invece, verrà pubblicata il prossimo 29 ottobre, con le stesse modalità di disponibilità.

