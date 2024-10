Sony Xperia 1 VI: arriva in Europa una nuova ed elegante colorazione

Poco prima del lancio ufficiale del nuovo Sony Xperia 1 VI, venne a galla qualche immagine molto interessante con una colorazione che poi, almeno in Europa, non è mai arrivata. L’esclusiva è stata riservata infatti solo al mercato giapponese per ben cinque mesi, ma ora è finalmente possibile acquistare questa versione anche nel vecchio continente.

Sony lancia il suo Xperia 1 VI nella colorazione Rosso Scarlatto anche in Europa: ecco quanto costa

Crediti: Sony Italia

I fan non aspettavano altro e finalmente, dopo diverso tempo, Sony ha deciso di offrire a tutti la possibilità di acquistare anche in Europa il suo Xperia 1 VI nella colorazione Scarlet o, in italiano, Rosso Scarlatto. Questa tonalità presenta una trama opaca sia sul retro in vetro che sul telaio in alluminio, uniformando dunque ancor di più il design del prodotto, che questa volta è disponibile anche nel taglio di memoria da 12/512 GB.

Sebbene al momento non sia ancora disponibile all’acquisto in Italia, la commercializzazione nel nostro paese potrebbe essere soltanto questione di tempo in quanto ad annunciarlo è stata anche la divisione italiana di Sony. Chiunque volesse acquistarlo, quindi, potrà farlo al prezzo di 1.499€ o, nel caso del Regno Unito, per 1.399£.

Sony Xperia 1 VI – Scheda tecnica

Dimensioni : 162 x 74 x 8,2 mm per un peso di 192 grammi – cover in vetro Gorilla Glass Victus

: 162 x 74 x 8,2 mm per un peso di 192 grammi – cover in vetro Gorilla Glass Victus Certificazione : IP68

: IP68 Display : OLED LTPO da 6,5″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel), refresh rate variabile 1-120 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2, luminosità di picco fino a 1300 nit, Bravia HDR

: OLED LTPO da 6,5″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel), refresh rate variabile 1-120 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2, luminosità di picco fino a 1300 nit, Bravia HDR Lettore d’impronte digitali nel tasto laterale

nel tasto laterale Raffreddamento con camera di vapore per dissipazione del calore

con camera di vapore per dissipazione del calore SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 3 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 2 x 2,3 GHz A520)

octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 3 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 2 x 2,3 GHz A520) GPU Adreno 750

Adreno 750 RAM 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Storage 256/512 GB UFS 4.0 espandibile via microSD

256/512 GB UFS 4.0 espandibile via microSD Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 30W e wireless da 11W

da 5000 mAh con ricarica rapida da 30W e wireless da 11W Fotocamera posteriore tripla 48 + 12 + 12 MP (f/1.9-2.2-2.3) Sensore principale: Sony IMX888 da 1/1.4″ con zoom 2x in-sensor, modalità 48 MP, Ultra-grandangolare: Sony IMX563 da 123°, Teleobiettivo: Sony IMX650 con zoom continuo 3.5x-7.1x, supporto macro da 4 cm, Lenti Carl Zeiss e tasto fisico per fotocamera

tripla 48 + 12 + 12 MP (f/1.9-2.2-2.3) Fotocamera anteriore : 12 MP F/1.9

: 12 MP F/1.9 Dual SIM 5G, Wi-Fi (versione non specificata), Bluetooth (versione non specificata), NFC

Android 14

