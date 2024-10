SkyEcho FreeONE trasforma il soffitto di casa in un cinema: oggi in sconto con coupon

Spesso i proiettori richiedono una grande parete a disposizione per trasformare la stanza nel proprio cinema personale, ma non tutti hanno a disposizione uno spazio del genere. Per fortuna, però, arriva in nostro soccorso SkyEcho FreeONE che grazie al suo particolare design è in grado di sfruttare anche il soffitto per regalare un’esperienza cinematografica totalmente inedita. Oggi, grazie a Geekbuying, è possibile portare a casa questo proiettore ad un prezzo davvero piccolissimo.

SkyEcho FreeONE: le migliori occasioni per risparmiare su Geekbuying

Crediti: SkyEcho

SkyEcho FreeOne è un proiettore con una lente in grado di produrre una luminosità massima di 350 ANSI Lumen ed una risoluzione nativa in HD (1280 x 720 pixel). Il dispositivo ha un design con corpo ancorato ad uno stand in cui è integrato anche il sistema audio surround da 10W, che offre la possibilità di regolare facilmente l’angolazione della proiezione di 270°. Questo proiettore, inoltre, è dotato di autofocus e correzione trapezoidale automatica, supportando anche la riproduzione e la decodifica di file in Full HD (1080p).

Il sistema operativo installato sul proiettore è Android, con la possibilità di installare le app più famose, mentre per quanto riguarda la connettività abbiamo a disposizione Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Il dispositivo risulta particolarmente portatile, ma anche molto versatile: grazie alla regolazione dell’inclinazione, infatti, è possibile trasformare in un cinema anche il soffitto di casa.

SkyEcho FreeOne è in offerta oggi su Geekbuying al prezzo di 69€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione avviene direttamente dall’Europa ed è completamente gratuita.

