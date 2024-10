Shopify down: cosa sta succedendo al celebre e-commerce (24 ottobre)

In queste ore una delle piattaforme e-commerce più grandi al mondo risulta irraggiungibile, con numerosi shop online che risultano avere grandi problemi nell’accesso al pannello di amministrazione. Shopify, in queste ore, infatti, risulta irraggiungibile per una grande quantità di utenti in tutto il mondo, ma il problema riguarderebbe principalmente il back-end e non il front-end.

Shopify down in tutto il mondo: errore 500 per l’amministrazione

Crediti: Downdetector

Gli shop online che utilizzano Shopify nelle ultime ore stanno riscontrando grandi problemi, soprattutto per quanto riguarda l’amministrazione: se i siti risultano regolarmente online ed accessibili ai visitatori, il back-end (nonché il pannello di amministrazione dei proprietari) risulta irraggiungibile a causa di un “errore 500“.

Si tratta di una delle poche volte che Shopify registra problemi simili: uno dei vantaggi di questa piattaforma, infatti, è quella di garantire che i siti siano sempre raggiungibili ed accessibili grazie ad una districata rete di server e CDN. Al momento non sono disponibili altri dettagli, ma vi informeremo non appena ci saranno novità a a riguardo.

