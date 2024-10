Inizia il rollout di SearchGPT in ChatGPT: l’AI rivoluziona i motori di ricerca

Annunciato durante l’estate, SearchGPT è il nuovo motore di ricerca di OpenAI che ha deciso di sfidare apertamente Google in un settore che non è riuscito a vedere mai nuovi competitor in grado di spostare gli equilibri. Seppur ancora in un’alpha chiusa, il nuovo motore di ricerca con AI in questi giorni è comparso anche in ChatGPT, con gli utenti che possono finalmente effettuare ricerca su internet.

SearchGPT può essere usato anche in ChatGPT, ma non da tutti

Crediti: Jim Monge @ Twitter/X

In questi giorni sembra essere ufficialmente iniziato il rollout di SearchGPT all’interno di ChatGPT, con alcuni utenti Plus che possono richiamare il motore di ricerca richiamando il comando tramite “/” e scegliendo l’opzione “Search“. In questo modo è possibile inserire la propria ricerca e il chatbot provvederà a recuperare le informazioni da internet, fornendo allo stesso tempo anche una lista di tutte le fonti interpellate.

Questa nuova funzionalità, per il momento, sembra essere disponibile soltanto per gli abbonati a ChatGPT Plus negli Stati Uniti, ma l’integrazione con SearchGPT dovrebbe arrivare anche per gli utenti gratis una volta che sarà terminato il periodo di test. Purtroppo, in Europa la funzione potrebbe ritardare a causa dei soliti problemi con GDPR e DMA, che OpenAI ha comunque promesso di risolvere anche per la Voice Mode.

