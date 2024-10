Samsung lavora ancora al suo visore XR: il debutto è sempre più vicino

In questi giorni termina il terzo quarto dell’anno finanziario e tutte le grandi aziende sono impegnate nel comunicare agli investitori i risultati economici ottenuti e le previsioni per il futuro. Non è da meno Samsung, che nel suo report ha incluso anche importanti informazioni su quelli che potranno essere i dispositivi in arrivo sul mercato nel corso del 2025.

Samsung prova a sfidare Apple? In arrivo il primo visore con Android XR

La scorsa estate sono emerse diversi rumor riguardanti la possibilità di una nuova collaborazione tra Samsung e Google per la realizzazione di un visore XR equipaggiato con un’inedita versione di Android e che potesse, in qualche modo, competere con Apple Vision Pro. Il dispositivo, emerso in precedenza anche su Geekbench, sembrava essere previsto per la fine di quest’anno, ma l’azienda coreana ha confermato che potremo vederlo soltanto nel corso del 2025.

L’annuncio è arrivato a margine della conferenza per gli azionisti, in cui Samsung ha dichiarato: “Abbiamo in programma di contribuire all’espansione dell’ecosistema Samsung Health attraverso il Galaxy Ring lanciato quest’anno e di rafforzare l’esperienza di connettività tra i nostri prodotti, come il dispositivo XR (eXtended Reality) il cui lancio è previsto in futuro“.

L’arrivo di questo nuovo dispositivo dal nome ancora avvolto nel mistero potrebbe essere molto vicino, almeno stando ai movimenti di Google sul Play Store. Proprio in questi giorni, infatti, Big G ha iniziato a catalogare sul proprio marketplace le app compatibili con i visori XR dotati di Android, di cui al momento non esisterebbe alcun esemplare disponibile sul mercato.

