L’interfaccia One UI arriva anche sulle TV Samsung con Tizen OS: inizia il rollout

Durante la Samsung Developer Conference (SDC) 2024, la compagnia coreana ha annunciato l’intenzione di portare l’interfaccia One UI su tutti i suoi prodotti, incluse le apprezzatissime smart TV del brand. Quello che non potevamo immaginare, però, era che il rollout sarebbe iniziato in così breve tempo: sulle TV di Samsung, infatti, sta già arrivando il nuovo aggiornamento con l’interfaccia rinnovata.

Tizen OS con One UI: inizia il rollout sulle TV Samsung dal 2023 in poi

Samsung in queste ore ha ufficialmente iniziato il rollout del sistema operativo Tizen 8.0 con One UI, iniziando dalle smart TV rilasciate sul mercato nel corso del 2023 o successive. La nuova interfaccia introduce numerose migliorie per l’interfaccia, nuove funzionalità per la Game Bar e tanto altro ancora. La versione del software aggiornata dovrebbe essere la v.2011, ma potrebbe variare in base al modello di smart TV. Di seguito la lista delle principali novità del nuovo aggiornamento.

Web Engine aggiornato alla versione 108

Nuove tab Per te, Live e App, per accedere più facilmente ai contenuti

Nuova funzione Watch later per salvare i contenuti da vedere più tardi

Nuova hub Samsung Daily+ che fornisce informazioni sulla vita quotidiana

Visualizzazione delle videocamere di sorveglianza tramite Smart Things

Nuova interfaccia per la guida ai programmi (EPG)

Nuova interfaccia per la Game Bar

Al momento, purtroppo, non sappiamo se l’aggiornamento di Tizen OS 8.0 con One UI sarà disponibile anche sulle Smart TV di Samsung precedenti al 2023, restiamo quindi in attesa di maggiori informazioni direttamente dall’azienda coreana.

