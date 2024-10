Samsung One UI 7.0 si fa attendere, ma questo video svela com’è fatta

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Giorni fa si è tenuta la conferenza annuale SDC24 di Samsung per gli sviluppatori, e come previsto si è parlato di One UI 7.0, anche se non troppo. La compagnia è nel pieno del rilascio dell’ultima One UI 6.1.1, ma con Android 15 alle porte ci si chiede come sarà il major update One UI che lo affiancherà. Tuttavia, per la prima volta bisognerà attendere decisamente più del previsto: fortunatamente per i più curiosi, in rete circolano già diversi video che rivelano come sarà questa nuova versione del software.

Samsung Galaxy S24 Ultra in azione con il futuro aggiornamento One UI 7.0

After watching this short One UI 7 video, please tell me what are the shortcomings of the current One UI 7 and what you think needs to be improved. Please leave a message.(Maybe your suggestion will be seen and adopted by Samsung) pic.twitter.com/lmNxf2d5Gw — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 4, 2024

L’annuncio ufficiale della One UI 7.0 è arrivato con una brutta notizia per chi sperava di riceverla a breve: l’aggiornamento arriverà a inizio 2025 e lo farà assieme a Samsung Galaxy S25. Poco prima, cioè a dicembre 2024, inizierà il programma di beta testing, ma evidentemente le prime ROM Alpha/Beta sono in circolazione, come dimostrano questi video.

Grazie a queste clip abbiamo un assaggio della nuova grafica della settima edizione della One UI, fra nuove icone, animazioni più rapide e fluide ma non solo. Sono state separate le schermate per notifiche e Quick Toggles, la prima richiamabile con uno swipe dalla parte alta a sinistra e la seconda da destra, entrambe con un effetto di sfocatura dello sfondo più accentuato.

Cambia anche la schermata delle app in background, sempre disposte in senso orizzontale ma con un effetto di sovrapposizione che permette di visualizzarne di più in una schermata e switchare più rapidamente fra di esse. Samsung ha facilitato l’utilizzo a una mano, spostando verso il basso elementi della UI come la barra di ricerca dell’app drawer o vari tasti nell’app fotografica.

C’è anche una nuova sezione Galaxy Avatar, che potrebbe sostituire le finora conosciute AR Emoji e racchiudere al suo interno tutte le funzionalità annesse per il proprio avatar cartoonesco. A queste informazioni se ne aggiungono altre trapelate in via ufficiale o meno, come per esempio il fatto che sarà possibile vedere o nascondere le notifiche nella schermata di blocco e nell’Always On Display in maniera indipendente.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le