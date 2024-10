Questo notebook ibrido Samsung è tradizionale e futuristico insieme

Quando si parla di dispositivi pieghevoli ovviamente è impossibile non farsi venire in mente Samsung. Il brand asiatico è ormai un veterano del campo e negli anni ha mostrato numerosi prototipi che offrono un assaggio di quello che ci riserva il futuro. Un nuovo brevetto svela come potrebbe essere uno dei primi notebook con display pieghevole di Samsung, una soluzione “ibrida” in bilico tra innovazione e tradizione.

Samsung pensa ad un notebook ibrido, tra display pieghevole e formato tradizionale

Questa non è la prima volta che si parla di un laptop Samsung con display pieghevole: come anticipato anche in apertura, il colosso tech non ha mostrato solo prototipi di smartphone e tablet particolari, ma anche un vero e proprio portatile (chiamato Flex Note). Questo notebook futuristico guarda parecchio avanti e si presenta come un unico, enorme schermo pieghevole: la parte superiore funge da display mentre la metà inferiore può essere sfruttata come tastiera touch. Il nuovo brevetto Samsung (depositato nel 2020 ma pubblicato di recente) mostra un approccio più tradizione e potrebbe rappresentare un buon punto di partenza per un dispositivo commerciale.

Si tratta, infatti, di un notebook ibrido: il formato è tradizionale, ossia con una tastiera fisica con trackpad nella parte inferiore. La sezione superiore è occupata da un ampio schermo pieghevole solo ad un’estremità; quando viene aperto, la parte superiore dello schermo può essere piegata verso l’alto per avere un pannello più ampio. Inoltre è presente un modulo fotografico che può fungere all’occorrenza per le videochiamate o come fotocamera esterna.

Insomma, potrebbe trattarsi di una prima versione di un portatile con display pieghevole, utile per una fase di transizione. Il dispositivo, infatti, è in bilico tra design classico ed il nuovo formato fold mentre passare direttamente ad un enorme schermo pieghevole potrebbe essere traumatico per buona parte degli utenti (ma potrebbe attirare quelli più curiosi e aperti alle sperimentazioni).

