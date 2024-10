Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition: un leak mostra il suo design sottilissimo

Da un po’ di tempo Samsung sta lavorando ad una nuova versione del suo celebre smartphone pieghevole Galaxy Z Fold 6. L’obiettivo dell’azienda è quello di presentare un vero gioiellino, rifinito ancora meglio rispetto al top di gamma presentato qualche mese fa. Nel frattempo a far aumentare l’hype ci ha pensato un leaker su X (ex Twitter), pubblicando alcune immagini render del prodotto.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition: spessore ridotto, fotocamere aggiornate e piega meno visibile

Crediti: Evan Blass @ X (Ex Twitter)

Nonostante il nuovo Galaxy Z Fold 6 sia arrivato sul mercato soltanto pochi mesi fa, tra gli utenti in queste settimane sta crescendo l’attesa per quanto riguarda l’arrivo della sua Special Edition. Alcune informazioni trapelate sul web hanno confermato ufficiosamente la data di presentazione per il prossimo 25 ottobre ma nel frattempo un noto leaker su X ha pubblicato qualche immagine del prodotto.

Il primo render che salta all’occhio è quello che ritrae il modulo fotografico: questo avrà la solita forma rettangolare e a quanto pare sarà leggermente più sporgente. A riguardo inoltre si parla di un aggiornamento dei sensori, cosa che gli utenti attendono fin dalla quarta versione del pieghevole. Proseguendo, si può notare l’immagine che mostra lo smartphone di lato, dando dunque seguito alle voci che parlano da settimane di uno spessore ridotto. Effettivamente, come è possibile vedere, lo smartphone si presenta con un telaio più sottile rispetto al modello standard, peraltro nella colorazione oro rosa.

Crediti: Evan Blass @ X (Ex Twitter)

Nulla di nuovo per quanto concerne invece il posizionamento dei tasti e delle linee riservate all’antenna. Un altro aspetto molto importante invece sarebbe stato avanzato da un altro leaker: la piega sul display interno potrebbe infatti essere meno visibile rispetto ai modelli precedenti. Da chiarire che le notizie e le immagini in questione sono il frutto di tutte le indiscrezioni trapelate sino ad oggi, per cui non c’è nulla di ufficiale almeno per il momento.

