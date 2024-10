La serie Samsung Galaxy S25 avrà Snapdragon, Exynos o MediaTek? C’è una risposta

Dopo i dettagli su design e caratteristiche varie della prossima serie di top targata Samsung, l’argomento del momento riguarda il chipset. A poche ore dal debutto dell’ultima soluzione di Qualcomm sembra che finalmente ci sia una risposta: Samsung Galaxy S25, S25+ ed S25 Ultra avranno un chipset Snapdragon, Exynos oppure MediaTek?

Samsung Galaxy S25, S25+ ed S25 Ultra: tutte le versioni arriveranno con Snapdragon 8 Elite

Crediti: Qualcomm

Nelle scorse ore il chipmaker statunitense ha alzato il sipario sullo Snapdragon 8 Elite, SoC di punta che andrà ad alimentare tanti top di gamma di prossima uscita. Ultimamente sono spuntate varie indiscrezioni circa il destino di Samsung Galaxy S25 e dei fratelli maggiori S25+ ed S25 Ultra: i benchmark del nuovo Exynos 2500 fanno ben sperare, ma i dubbi sulla produzione restano e addirittura è spuntato il nome del Dimensity 9400, almeno per alcuni mercati. Chipset differenti in base al paese, magari riservando la soluzione Qualcomm solo per il modello Ultra.

Samsung Galaxy S25 series uses the Snapdragon 8 Elite chip. Not the Exynos 2500 and Dimensity 9400 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 23, 2024

Tuttavia in queste ore sono arrivate delle novità: per prima cosa TM Roh (presidente di Samsung Mobile) era presente all’evento di lancio dello Snapdragon 8 Elite ed è chiaro che sono in arrivo dei top di gamma Samsung alimentati da questo SoC. A sciogliere ogni dubbio pensa il noto insider Ice Universe: nulla di ufficiale (per ora), ma il leaker sostiene che tutti i modelli della serie Samsung Galaxy S25 avranno a bordo l’ultimo Snapdragon 8 Elite. Anzi va ancora più a fondo, sostenendo che non ci saranno versioni né con Exynos 2500 né con Dimensity 9400.

Ovviamente l’ultima parola spetta sempre alla compagnia asiatica, quindi non resta che attendere una conferma ufficiale. Intanto sicuramente non mancheranno altre indiscrezioni fino al debutto della nuova serie, previsto per gennaio 2025.

