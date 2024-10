Exynos 2500 vs Exynos 2400: i benchmark fanno ben sperare per i Samsung Galaxy S25

Mentre perdura l’alone di mistero che avvolge la linea Galaxy S25 in merito alla scelta dei processori da parte di Samsung, giungono dettagli molto interessanti: il nuovo Exynos 2500 a 3 nm (non ancora presentato) e l’Exynos 2400 si sarebbero dati battaglia sul noto sito di benchmark GeekBench. Da qui è venuta fuori dunque una panoramica sulle possibili prestazioni dei prossimi smartphone del colosso sudcoreano.

Exynos 2500 a 3 nm, permane il dubbio: riuscirà Samsung a produrne in tempo la giusta quantità per i suoi Galaxy S25?

Crediti: Samsung

Da diverse settimane si discute in merito alla possibilità che Samsung possa decidere di optare per un chipset di MediaTek a bordo dei suoi nuovi top di gamma ma nel frattempo le indiscrezioni continuano a parlare anche dell’Exynos 2500. Mancano ancora delle settimane per capire se Samsung dovrà fare a meno del chip che dovrebbe dar vita ai modelli S25 ed S25+, optando nel caso solo per il più costoso Snapdragon 8 Gen 4 (o 8 Elite). Nel frattempo però direttamente da GeekBench sono emersi dettagli importanti in merito.

Secondo quanto riportato infatti, a sfidarsi sono stati proprio i due Exynos: il 2400 dello scorso anno e quello che dovrebbe essere il prossimo 2500 in arrivo. Quest’ultimo, con un punteggio OpenCL pari a 15.960 ha battuto nettamente il predecessore, che invece ha totalizzato un totale di 14.661 punti. Da qui emerge dunque un ottimo prospetto in termini di prestazioni per chi vuole acquistare un Galaxy S25, sebbene il processore utilizzato nel test sia presumibilmente ancora in una versione incompleta.

Crediti: Geekbench

Tuttavia il problema ora resta la produzione: secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, Samsung starebbe incontrando varie difficoltà nel tirare fuori un numero soddisfacente di chip provvisti della qualità desiderata. Stando alle stime, il numero di processori utile per la produzione di massa sarà pronto entro la prima parte del 2025, anche se in realtà il brand sudcoreano spera di rispettare quanto prefissato chiudendo entro la fine del 2024. Affiancando l’Exynos 2500 allo Snapdragon 8 Gen 4, Samsung riuscirebbe a tenere i costi in linea.

